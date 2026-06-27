Νόμιζε ότι είχε μεταστατικό καρκίνο στον εγκέφαλο, η αλήθεια ήταν ακόμα πιο οδυνηρή και «ζωντανή»

Snapshot Ένας Ισπανός άνδρας διαγνώστηκε αρχικά λανθασμένα με μεταστατικό καρκίνο στον εγκέφαλο, ενώ τελικά βρέθηκε ότι είχε ενθυλακωμένες προνύμφες ταινίας στον εγκέφαλο.

Η διάγνωση έγινε σωστά μετά από μαγνητική τομογραφία που αποκάλυψε ζωντανές προνύμφες και όχι όγκους.

Ο άνδρας δεν είχε ταξιδέψει εκτός Ισπανίας, και η πιθανή πηγή μόλυνσης θεωρείται η εργασία του με συναδέλφους από περιοχές όπου η Taenia solium είναι ενδημική.

Η Taenia solium μεταδίδεται είτε με κατανάλωση μη καλά μαγειρεμένου κρέατος είτε μέσω κατάποσης αυγών από μολυσμένα κόπρανα, με τις προνύμφες να μπορούν να εγκατασταθούν σε διάφορα όργανα.

Η υπόθεση παραμένει ανεξήγητη όσον αφορά τον ακριβή τρόπο μόλυνσης του ασθενούς, παρά τις ενδείξεις για πιθανή ενδοεργασιακή μετάδοση. Snapshot powered by AI

Η περίπτωση ενός Ισπανού, ο οποίος ξαφνικά άρχισε να έχει πονοκεφάλους και αλλαγές στη συμπεριφορά του προβλημάτισε τους γιατρούς αρχικά και στη συνέχεια τους εξέπληξε.

Ο άνδρας αρχικά θεωρήθηκε ότι έπασχε από καρκίνο στον εγκέφαλο και μάλιστα μεταστατικό. Αποδείχθηκε όμως ότι είχε σκουλήκια στον εγκέφαλό του.

Πριν από τη διάγνωση, ακολουθήθηκε μία σειρά ιατρικών εξετάσεων, που οδήγησαν λανθασμένα στη διάγνωση του καρκίνου. Μία όμως μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε τη δραματική αλήθεια, ότι αυτό που θεωρήθηκαν όγκοι ήταν ενθυλακωμένες προνύμφες ταινίας, με τα κεφάλια τους να φαίνονται καθαρά.

Η υπόθεση έχει αναλυθεί λεπτομερώς στο Emerging Infectious Diseases και γίνεται ακόμα πιο περίεργη καθώς ο άνδρας δεν ταξίδεψε ποτέ εκτός Ισπανίας.

Η μελέτη αναφέρει ότι οι ταινίες δεν είναι ενδημικές στην Ισπανία. Ωστόσο, τα ευρήματα έδειξαν ότι ορισμένες ταινίες απαντώνται στη χώρα. Όμως, στην περίπτωση αυτού του 60χρονου άνδρα, οι υποψίες στράφηκαν προς την κατασκευαστική εταιρεία στην οποία εργαζόταν, από την οποία είχε συνταξιοδοτηθεί πριν από 10 χρόνια. Πολλοί από τους συναδέλφους του προέρχονταν από περιοχές όπου οι ταινίες του χοίρου (Taenia solium) είναι ενδημικές. Υπάρχει η υποψία ότι τις κόλλησε μέσω κοινών γευμάτων και μπάνιων, και ότι ένας από αυτούς πιθανότατα είχε μολυνθεί από ταινία. Ωστόσο, αυτό αποτελεί απλώς μια υπόθεση, και η υπόθεση παραμένει οριστικά ανεξήγητη.

Πώς εξαπλώνονται οι ταινίες

Το Taenia solium μολύνει τους ανθρώπους με δύο τρόπους: μέσω μη μαγειρεμένου κρέατος ή με κατάποση αυγών μέσω μόλυνσης από κόπρανα. Οι χοίροι καταπίνουν τα αυγά από τα κόπρανα, τα οποία εκκολάπτονται στα έντερά τους, εισέρχονται στο έντερο και στην κυκλοφορία του αίματος και φτάνουν σε άλλα μέρη του σώματος όπου μετατρέπονται σε ενθυλακωμένες προνύμφες που ονομάζονται cysticerci. Όταν ένας άνθρωπος τρώει μισοψημένο κρέας που περιέχει cysticerci, οι προνύμφες εισέρχονται στο σώμα και εξελίσσονται σε ενήλικες ταινίες στον εντερικό σωλήνα. Τα αυγά απελευθερώνονται με τα κόπρανα και εάν εξαπλωθούν και φτάσουν στο στόμα ενός ατόμου, μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος και να φτάσουν σε διάφορους ιστούς και όργανα.