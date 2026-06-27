Τριπλή δολοφονία συγκλονίζει τη Ρώμη - «Φίλος» ξεκλήρισε με μπαλτά οικογένεια, ανάμεσά τους 8χρονη

Ο 20χρονος γιος επέζησε, αφού πάλεψε με τον δολοφόνο καθώς τον έπιασε την ώρα που καθάριζε τα ίχνη του μέσα στο σπίτι  - Ερευνάται «έγκλημα πάθους» να είναι το κίνητρο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τριπλή δολοφονία συγκλονίζει τη Ρώμη - «Φίλος» ξεκλήρισε με μπαλτά οικογένεια, ανάμεσά τους 8χρονη
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τρία μέλη οικογένειας, μεταξύ αυτών ένα 8χρονο κορίτσι, δολοφονήθηκαν με τσεκούρι μέσα στο σπίτι τους στη Ρώμη, ενώ ο 20χρονος γιος επέζησε μετά από πάλη με τον δράστη.
  • Ο δράστης είναι οικογενειακός φίλος και συνάδελφος του γιου, συνελήφθη στον σταθμό της Μπολόνια χωρίς αντίσταση και είχε πρόσφατα λάβει άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
  • Ο δολοφόνος μαχαίρωσε τα θύματα, έκρυψε τα πτώματα και προσπάθησε να σβήσει τα ίχνη του, αλλά αιφνιδιάστηκε από την επιστροφή του γιου, γεγονός που οδήγησε σε πάλη και στη φυγή του νεαρού.
  • Οι αρχές εξετάζουν ως πιθανό κίνητρο την εκβίαση μίνι μάρκετ στην περιοχή, ενώ η οικογένεια περιγράφεται ως ευυπόληπτη.
  • Οι ανακριτές σχεδιάζουν περαιτέρω ανάκριση του 20χρονου γιου, μοναδικού μάρτυρα της δολοφονίας.
Snapshot powered by AI

Ένα τριπλό φονικό με θύματα τρία μέλη μίας οικογένειας, ανάμεσά τους και ένα 8χρονο κοριτσάκι συγκλονίζει την Ιταλία. Ως δράστης φέρεται ένας οικογενειακός φίλος, τον οποίο υπέδειξε ο 20χρονος γιος, μοναδικός επιζών, ο οποίος νοσηλεύεται.

Η οικογένεια δολοφονήθηκε με τσεκούρι μέσα στο σπίτι της στη Ρώμη. Ο πατέρας Καμάλ Ουντίν, 39 ετών, υπάλληλος σούπερ μάρκετ, η μητέρα Μομοτάζ Χοσνέ Τζαχάν, 38 ετών, και η κόρη Αλίσια, ένα κοριτσάκι 8 ετών. Ο μοναδικός που σώθηκε από τη βία ήταν ο Αμίρ Χοσάιν Αγιάν, 20 ετών, ο γιος του ζευγαριού, που κατάγεται επίσης από το Μπαγκλαντές.

Ο γιος, φέρεται να αιφνιδίασε τον δολοφόνο ενώ προσπαθούσε να καθαρίσει τα ίχνη αίματος στο σπίτι

Σύμφωνα με την «Corriere della Sera», το απόγευμα του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια μιας αιφνιδιαστικής επιχείρησης στο τρένο στον σταθμό της Μπολόνια, συνελήφθη ένας ύποπτος, χωρίς να προβάλλει αντίσταση.

Πρόκειται για τον Χοσάιν Σαχαντάτ, γεννημένο στο Μπαγκλαντές στις 10 Μαΐου 1983, με τις αρχές να έχουν δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία του. Είναι συμπατριώτης των θυμάτων, συνάδελφος του γιου που επέζησε, ο οποίος διέφυγε αμέσως μετά την επίθεση και στον οποίο, το πρωί της Παρασκευής, εκδόθηκε άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από την Αστυνομική Διεύθυνση του Φροζινόνε, ως αιτούντα άσυλο. Μια περίσταση που θα εξηγούσε γιατί τα θύματα, σύμφωνα με τους ανακριτές, μπορεί να του άνοιξαν την πόρτα χωρίς καμία υποψία.

Αναπαράσταση της τριπλής δολοφονίας

Αυτό που διευκρινίζει καλύτερα τι συνέβη είναι, πρώτα απ’ όλα, η κατάθεση του δεκαοκτάχρονου, όπως την αναφέρει η εφημερίδα «Il Messaggero»: «Μου σκότωσε όλη την οικογένεια. Έφτασα στο σπίτι και τον είδα να καθαρίζει το αίμα. Υπήρχε αίμα παντού. Τους σκότωσε όλους». Σύμφωνα με τις πρώτες ανακατασκευές, ο δράστης φέρεται να μαχαίρωσε το ζευγάρι και το κοριτσάκι, για να κρύψει στη συνέχεια τα πτώματα κάτω από ένα κρεβάτι και να αρχίσει να εξαλείφει τα ίχνη. Η ξαφνική επιστροφή του νεαρού τον αιφνιδίασε ενώ καθάριζε.

Κίνητρο και έρευνες: η υπόθεση της εκβίασης των μίνι μάρκετ

Όσον αφορά στο κίνητρο, οι ανακριτές προχωρούν με προσοχή. Συγγενείς και γνωστοί, που ερωτήθηκαν τις επόμενες ώρες, περιγράφουν την οικογένεια ως «ευυπόληπτη», ενώ στη γειτονιά, σύμφωνα με το Il Messaggero, κάποιοι αναφέρουν την υποτιθέμενη εκβίαση των μίνι μάρκετ που «τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί στην περιοχή». Ωστόσο δεν αποκλείεται να πρόκειται για έγκλημα πάθους, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, λόγω εμμονής του δράστη με τη μητέρα της οικογένειας.

Οι ερευνητές, σκοπεύουν να επιστρέψουν σύντομα για να ανακρίνουν τον δεκαοκτάχρονο, τον μοναδικό άμεσο μάρτυρα της σφαγής.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:40LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: «Το καλύτερο υπαίθριο σινεμά που έχω δει ποτέ» - Το βίντεο από την Κίμωλο

21:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πένθος στην Ολλανδία: Ο Χάκπο και η σύντροφός του έχασαν το μωρό τους κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βούτσιτς

21:12ΚΟΣΜΟΣ

«Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν το χειμώνα»: Ο Ο Αμερικανός υπουργός ενέργειας υποβαθμίζει τον θανάσιμο καύσωνα στην Ευρώπη

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλλιθέα: «Είδα στο TikTok για βαριά τραυματία και κατάλαβα ότι είναι από εμένα»

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Η σύζυγός του μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους στις Μπαχάμες

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Τριπλή δολοφονία συγκλονίζει τη Ρώμη: «Φίλος» σκότωσε με μπαλτά μητέρα, πατέρα και 8χρονη, «έγκλημα πάθους» βλέπουν οι αρχές

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Εκδηλώθηκαν 32 πυρκαγιές σε 24 ώρες σε ολόκληρη τη χώρα - Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Το Αγγλία - Κροατία και το νερό στο ντους «έκρυψαν» τη δολοφονία Κολομβιανού μοντέλου - Βασικός ύποπτος Βρετανός γιατρός

20:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκληρή επίθεση Μπαντόσα στον Τσιτσιπά: «Υπέφερα για έναν χρόνο, δεν θα αναφέρω ξανά το όνομά του»

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ θερμοκρασίας στη Γερμανία: Νεκρό 6χρονο αγόρι σε λίμνη - Αστυνομικά οχήματα εκτοξεύουν νερό για να δροσιστούν οι πολίτες

20:00ΥΓΕΙΑ

Απεντομώσεις και απολυμάνσεις: Οι πιο συνηθισμένοι καλοκαιρινοί «εισβολείς» και πώς αντιμετωπίζονται

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ένοχος ο 16χρονος για την δολοφονία του 17χρονου Άγγελου

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: 178 συλλήψεις για τρομοκρατία πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Νόμιζε ότι είχε μεταστατικό καρκίνο στον εγκέφαλο, η αλήθεια ήταν ακόμα πιο οδυνηρή και «ζωντανή»

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους στη Βενεζουέλα: Έφτασαν 1.600 ξένοι διασώστες στη χώρα

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός Χεζμπολάχ: «Μεγάλο λάθος» η συμφωνία Ισραήλ - Λιβάνου

19:02ΕΥ ΖΗΝ

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν αγοράσετε επιθέματα βιταμινών

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Οδηγός μετά από τροχαίο παρασύρθηκε διαδοχικά από 2 αυτοκίνητα

18:44WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέο είδος «καρχαρία-φάντασμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42LIFESTYLE

Δέκα (+1) μεγάλα «καψουροτράγουδα» της δεκαετίας του '70

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλλιθέα: «Είδα στο TikTok για βαριά τραυματία και κατάλαβα ότι είναι από εμένα»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές superyacht των 46 εκατ. ευρώ - Στα 390.000 ευρώ η εβδομαδιαία ενοικίαση

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδελφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

20:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκληρή επίθεση Μπαντόσα στον Τσιτσιπά: «Υπέφερα για έναν χρόνο, δεν θα αναφέρω ξανά το όνομά του»

21:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πένθος στην Ολλανδία: Ο Χάκπο και η σύντροφός του έχασαν το μωρό τους κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης

10:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ιατροδικαστική ανατρέπει τα πάντα – Μεταθανάτιες οι μαχαιριές στο σώμα της

16:46LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαργαρίτης τραγουδά και ο Γουίλεμ Νταφόε χορεύει βαρύ ζεϊμπέκικο ως άλλος Ωνάσης

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Νόμιζε ότι είχε μεταστατικό καρκίνο στον εγκέφαλο, η αλήθεια ήταν ακόμα πιο οδυνηρή και «ζωντανή»

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ένοχος ο 16χρονος για την δολοφονία του 17χρονου Άγγελου

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Το «κρυφό σχέδιο» πίσω από την επιστροφή της στη Βρετανία για την ανάκτηση του κύρους

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Νέα εστία στη Ναυπακτία: Φωτιά σε δασική περιοχή, ανάμεσα σε Κρυονέρια και Περδικόβρυση

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Τριπλή δολοφονία συγκλονίζει τη Ρώμη: «Φίλος» σκότωσε με μπαλτά μητέρα, πατέρα και 8χρονη, «έγκλημα πάθους» βλέπουν οι αρχές

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογικό δέος στην Ισπανία: Χάλκινο άρμα 2.500 ετών αποκαλύπτει δεσμούς με την αρχαία Ελλάδα

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στα συντρίμμια του σεισμού: Νεογέννητο 18 ημερών ανασύρεται ζωντανό 32 ώρες αργότερα

21:10LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Διασκέδασαν σε παραλία της Πάρου με φίλους, λίγες ώρες πριν τον γάμο

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Υπέκυψε στα τραύματά της η γυναίκα που αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Μεσσηνία: «Κάποιος ήθελε να παραμείνει ο θείος μου εξαφανισμένος» λέει ο ανηψιός

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τα πρώτα λόγια του 17χρονου όταν είδε αστυνομικούς στο σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ