Τριπλή δολοφονία συγκλονίζει τη Ρώμη - «Φίλος» ξεκλήρισε με μπαλτά οικογένεια, ανάμεσά τους 8χρονη

Snapshot Τρία μέλη οικογένειας, μεταξύ αυτών ένα 8χρονο κορίτσι, δολοφονήθηκαν με τσεκούρι μέσα στο σπίτι τους στη Ρώμη, ενώ ο 20χρονος γιος επέζησε μετά από πάλη με τον δράστη.

Ο δράστης είναι οικογενειακός φίλος και συνάδελφος του γιου, συνελήφθη στον σταθμό της Μπολόνια χωρίς αντίσταση και είχε πρόσφατα λάβει άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Ο δολοφόνος μαχαίρωσε τα θύματα, έκρυψε τα πτώματα και προσπάθησε να σβήσει τα ίχνη του, αλλά αιφνιδιάστηκε από την επιστροφή του γιου, γεγονός που οδήγησε σε πάλη και στη φυγή του νεαρού.

Οι αρχές εξετάζουν ως πιθανό κίνητρο την εκβίαση μίνι μάρκετ στην περιοχή, ενώ η οικογένεια περιγράφεται ως ευυπόληπτη.

Οι ανακριτές σχεδιάζουν περαιτέρω ανάκριση του 20χρονου γιου, μοναδικού μάρτυρα της δολοφονίας. Snapshot powered by AI

Ένα τριπλό φονικό με θύματα τρία μέλη μίας οικογένειας, ανάμεσά τους και ένα 8χρονο κοριτσάκι συγκλονίζει την Ιταλία. Ως δράστης φέρεται ένας οικογενειακός φίλος, τον οποίο υπέδειξε ο 20χρονος γιος, μοναδικός επιζών, ο οποίος νοσηλεύεται.

Η οικογένεια δολοφονήθηκε με τσεκούρι μέσα στο σπίτι της στη Ρώμη. Ο πατέρας Καμάλ Ουντίν, 39 ετών, υπάλληλος σούπερ μάρκετ, η μητέρα Μομοτάζ Χοσνέ Τζαχάν, 38 ετών, και η κόρη Αλίσια, ένα κοριτσάκι 8 ετών. Ο μοναδικός που σώθηκε από τη βία ήταν ο Αμίρ Χοσάιν Αγιάν, 20 ετών, ο γιος του ζευγαριού, που κατάγεται επίσης από το Μπαγκλαντές.

Ο γιος, φέρεται να αιφνιδίασε τον δολοφόνο ενώ προσπαθούσε να καθαρίσει τα ίχνη αίματος στο σπίτι

? Orrore in un appartamento di Casalotti, a Roma: uccisi padre, madre e la figlia di otto anni; ferito il figlio ventenne.

▶ https://t.co/O9tGjACXeX pic.twitter.com/hbPQ4ZBM2B — Tgr Rai (@TgrRai) June 27, 2026

Σύμφωνα με την «Corriere della Sera», το απόγευμα του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια μιας αιφνιδιαστικής επιχείρησης στο τρένο στον σταθμό της Μπολόνια, συνελήφθη ένας ύποπτος, χωρίς να προβάλλει αντίσταση.



Πρόκειται για τον Χοσάιν Σαχαντάτ, γεννημένο στο Μπαγκλαντές στις 10 Μαΐου 1983, με τις αρχές να έχουν δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία του. Είναι συμπατριώτης των θυμάτων, συνάδελφος του γιου που επέζησε, ο οποίος διέφυγε αμέσως μετά την επίθεση και στον οποίο, το πρωί της Παρασκευής, εκδόθηκε άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από την Αστυνομική Διεύθυνση του Φροζινόνε, ως αιτούντα άσυλο. Μια περίσταση που θα εξηγούσε γιατί τα θύματα, σύμφωνα με τους ανακριτές, μπορεί να του άνοιξαν την πόρτα χωρίς καμία υποψία.

Αναπαράσταση της τριπλής δολοφονίας

Αυτό που διευκρινίζει καλύτερα τι συνέβη είναι, πρώτα απ’ όλα, η κατάθεση του δεκαοκτάχρονου, όπως την αναφέρει η εφημερίδα «Il Messaggero»: «Μου σκότωσε όλη την οικογένεια. Έφτασα στο σπίτι και τον είδα να καθαρίζει το αίμα. Υπήρχε αίμα παντού. Τους σκότωσε όλους». Σύμφωνα με τις πρώτες ανακατασκευές, ο δράστης φέρεται να μαχαίρωσε το ζευγάρι και το κοριτσάκι, για να κρύψει στη συνέχεια τα πτώματα κάτω από ένα κρεβάτι και να αρχίσει να εξαλείφει τα ίχνη. Η ξαφνική επιστροφή του νεαρού τον αιφνιδίασε ενώ καθάριζε.

Κίνητρο και έρευνες: η υπόθεση της εκβίασης των μίνι μάρκετ

Όσον αφορά στο κίνητρο, οι ανακριτές προχωρούν με προσοχή. Συγγενείς και γνωστοί, που ερωτήθηκαν τις επόμενες ώρες, περιγράφουν την οικογένεια ως «ευυπόληπτη», ενώ στη γειτονιά, σύμφωνα με το Il Messaggero, κάποιοι αναφέρουν την υποτιθέμενη εκβίαση των μίνι μάρκετ που «τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί στην περιοχή». Ωστόσο δεν αποκλείεται να πρόκειται για έγκλημα πάθους, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, λόγω εμμονής του δράστη με τη μητέρα της οικογένειας.

Οι ερευνητές, σκοπεύουν να επιστρέψουν σύντομα για να ανακρίνουν τον δεκαοκτάχρονο, τον μοναδικό άμεσο μάρτυρα της σφαγής.