Εμπορικές συνομιλίες ΕΕ - Κίνας στις Βρυξέλλες στις 29 Ιουνίου

Κύριος στόχος του διαλόγου είναι η λεπτομερής ανάλυση όλου του φάσματος των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ των μερών

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Εμπορικές συνομιλίες ΕΕ - Κίνας στις Βρυξέλλες στις 29 Ιουνίου

Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες

AP/Virginia Mayo
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν διπλωματικούς διαύλους για να επιλύσουν τις επιδεινούμενες οικονομικές αντιφάσεις.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων AFP, επικαλούμενο τον επίσημο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Olof Gill, στις 29 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες μεταξύ του Ευρωπαίου Επιτρόπου Εμπορίου Μάρος Σέφτοβιτς και του Κινέζου υπουργού Εμπορίου Wang Wentao.

Η συνάντηση προετοιμαζόταν για πολλές εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων εντατικών προκαταρκτικών διαβουλεύσεων τεχνικών ομάδων. Κύριος στόχος του διαλόγου είναι η λεπτομερής ανάλυση όλου του φάσματος των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ των μερών.

Πρόσφατα, οι Βρυξέλλες αύξησαν σημαντικά τη ρητορική τους σχετικά με την αυξανόμενη εμπορική ανισορροπία με το Πεκίνο. Πέρυσι, το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα έφτασε σε κρίσιμο σημείο περίπου 360 δισεκατομμυρίων ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι οι κινεζικές εισαγωγές έχουν κυριαρχήσει σοβαρά στις ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτήρισε την τάση αυτή μη βιώσιμη και απαιτεί άμεση αναθεώρηση. Στο πλαίσιο αυτό, οι ηγέτες των χωρών της ΕΕ συμφώνησαν σε μια διττή προσέγγιση: να συνεχίσουν τις άμεσες επαφές με το Πεκίνο και ταυτόχρονα να αναπτύξουν νέα εσωτερικά εργαλεία για την προστασία των Ευρωπαίων παραγωγών και τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού.

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