Σκληρή επίθεση Μπαντόσα στον Τσιτσιπά: «Υπέφερα για έναν χρόνο, δεν θα αναφέρω ξανά το όνομά του»

Η Ισπανίδα τενίστρια υποστήριξε πως η περίοδος που ήταν με τον Στέφανο Τσιτσιπά ήταν εξαιρετικά επίπονη για την ίδια τονίζοντας ότι πλέον νιώθει ελεύθερη και έτοιμη να γυρίσει οριστικά σελίδα

Μίλτος Τσεκούρας

Σκληρή επίθεση Μπαντόσα στον Τσιτσιπά: «Υπέφερα για έναν χρόνο, δεν θα αναφέρω ξανά το όνομά του»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάολα Μπαντόσα

EPA/Mariscal, ΑΜΠΕ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η Πάουλα Μπαντόσα κατηγόρησε τον Στέφανο Τσιτσιπά για τοξική συμπεριφορά και περιέγραψε τη σχέση τους ως δύσκολη και επώδυνη.
  • Η Μπαντόσα δήλωσε ότι πέρασε ένα χρόνο με ψυχολογικές δυσκολίες που δεν οφείλονταν μόνο σε τραυματισμούς.
  • Η τενίστρια ξεκαθάρισε ότι θέλει να διακόψει κάθε σχέση και αναφορά στον Τσιτσιπά και τον περιβάλλον του.
  • Η Μπαντόσα σχολίασε ένα viral βίντεο με αυστηρή αντίδρασή της προς τον Απόστολο Τσιτσιπά ως χαρακτηριστικό της κατάστασης που βίωσε.
  • Η 28χρονη αθλήτρια βρίσκεται στο Νο140 της παγκόσμιας κατάταξης και εκφράζει αποφασιστικότητα να επιστρέψει στην κορυφή του τένις.
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Νέα σκληρή επίθεση στον Στέφανο Τσιτσιπά εξεπέλυσε η Πάουλα Μπαντόσα μιλώντας ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της σχέσης τους αλλά και για την εμπλοκή του Απόστολου Τσιτσιπά.

Η Ισπανίδα τενίστρια ξεκαθαρίζει πως η συγκεκριμένη περίοδος ήταν εξαιρετικά επίπονη για την ίδια τονίζοντας ότι πλέον νιώθει ελεύθερη και έτοιμη να γυρίσει οριστικά σελίδα.

Η πρώην Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο Γουίμπλεντον και με αφορμή την επιστροφή της στα κορτ αναφέρθηκε στο δύσκολο διάστημα που άφησε πίσω της. Όπως αποκαλύπτει η περίοδος της αποχής της δεν οφειλόταν αποκλειστικά σε σωματικά προβλήματα.

Η αθλήτρια εξήγησε χαρακτηριστικά: «Δεν υπήρχαν μόνο οι τραυματισμοί υπήρχαν και άλλα πράγματα από πίσω για τα οποία υπέφερα για έναν χρόνο τόσο εγώ όσο και το περιβάλλον μου. Ήταν πολύ δύσκολο. Το να ξαναδώ τον εαυτό μου καλά μου έδωσε τη δύναμη να μιλήσω για όσα πέρασα».

Αναφερόμενη στο παρασκήνιο της σχέσης της με τον Στέφανο Τσιτσιπά υποστήριξε ότι η κατάσταση ήταν γνωστή στους κύκλους του αθλήματος: «Υπήρχαν πάρα πολλά τοξικά πράγματα. Το έχω ήδη πει και το έχουν επιβεβαιώσει και άλλοι παίκτες γιατί στο Tour όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Ήθελα απλώς να εξηγήσω ως άνθρωπος και ως γυναίκα ότι δεν ήταν μόνο οι τραυματισμοί».

«Έκλεισα ένα κεφάλαιο και νιώθω πιο ελεύθερη»

Η στάση της απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή παραμένει απόλυτα ξεκάθαρη επιθυμώντας να διακόψει κάθε συσχέτιση μαζί του. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια δήλωσε για εκείνον: «Είναι ένα πρόσωπο που δεν πρόκειται να αναφέρω ξανά. Έχω τον χαρακτήρα μου. Το έβγαλα από μέσα μου έκλεισα ένα κεφάλαιο και νιώθω πιο ελεύθερη. Αυτό που θέλω είναι να γυρίσω σελίδα και να μην αναφέρω ξανά αυτούς τους ανθρώπους».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η τοποθέτησή της σχετικά με ένα βίντεο που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το συγκεκριμένο απόσπασμα δείχνει την Πάουλα Μπαντόσα να κοιτάζει με έντονη αυστηρότητα τον Απόστολο Τσιτσιπά ύστερα από κάποια παρατήρησή του. Σχολιάζοντας το περιστατικό η ίδια ανέφερε: «Μου το έστειλαν φίλοι μου. Το πρόσωπό μου τα λέει όλα. Αυτό το βίντεο είναι η σύνοψη των πάντων. Όποιος ήταν εκεί κοντά και έζησε την κατάσταση ξέρει σε τι αναφέρομαι».

Αυτή τη στιγμή η 28χρονη τενίστρια βρίσκεται στο νούμερο 140 της παγκόσμιας κατάταξης και δηλώνει απολύτως αποφασισμένη να επιστρέψει στην ελίτ του αθλήματος. Κλείνοντας τις δηλώσεις της εξέφρασε την έντονη επιθυμία της για ανάκαμψη: «Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι δεν μου αρέσει καθόλου να βρίσκομαι εδώ. Δεν θα είμαι ευτυχισμένη ούτε αν είμαι στο Νο50 ή στο Νο30. Οι άνθρωποι γνωρίζουν πού θέλω να φτάσω».

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