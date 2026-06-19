«Πυρά» Πάολα Μπαντόσα κατά Στέφανου Τσιτσιπά: «Έζησα τοξικά πράγματα, δεν ήταν εύκολο»

Η γνωστή τενίστρια Πάολα Μπαντόσα προχώρησε σε μία εξομολόγηση ψυχής για τον Στέφανο Τσιτσιπά, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της σχέσης τους.

«Έχω περάσει από διάφορους χωρισμούς στη ζωή μου. Τους αποδέχομαι και γνωρίζω πως έχουν τα πράγματα. Όταν όμως υπάρχουν τοξικά πράγματα γύρω σου, τότε όλα γίνονται πιο δύσκολα σε σχέση με έναν νορμάλ χωρισμό. Μπορείς να έχεις μια άψογη σχέση με έναν πρώην, αν είναι κανονικός άνθρωπος και η σχέση σας παραμείνει φυσιολογική. Αλλά δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Κάθε μέρα βλέπουμε το άλλο άτομο να κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα», δήλωσε η τενίστρια.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάολα Μπαντόσα

«Εδώ και μερικούς μήνες, επιτέλους, βρίσκομαι σε ένα καλό περιβάλλον. Δεν ήταν εύκολο όμως να ξεπεράσω αυτά τα τοξικά πράγματα που υπήρχαν γύρω μου. Παρόλα αυτά, είναι κάτι που πρέπει να περάσεις ως γυναίκα και τώρα νιώθω ξανά δυνατή»

Κλείνοντας την συνέντευξη, η Ισπανίδα αθλήτρια φρόντισε να σβήσει την παραμικρή αμφιβολία ότι η αναφορά της ήταν για τον Στέφανο Τσιτσιπά λέγοντας γελώντας: «Μπορώ να δω ήδη τους αυριανούς τίτλους: 'Η Badosa επιτίθεται στον Τσιτσιπά'", «Λοιπόν, του αξίζει!"», πρόσθεσε πριν αποχωρήσει.

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