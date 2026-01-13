Στέφανος Τσιτσιπάς: Αυτή είναι η νέα του σύντροφος μετά την Μπαντόσα - 28 ετών και πρώην τενίστρια

Αλλαγή σελίδας δείχνει αποφασισμένος να κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς το 2026, αφήνοντας πίσω του ένα δύσκολο 2025 που κύλησε μακριά από τον καλό του εαυτό.

Στέφανος Τσιτσιπάς
Νέο ξεκίνημα για τον Έλληνα πρωταθλητή
EPA/MATT TURNER, ΑΜΠΕ
Ο Έλληνας πρωταθλητής επιχειρεί ένα δυναμικό restart στην Αυστραλία, με στόχο να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου τένις, έχοντας ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών που τον κράτησαν εκτός δράσης για μεγάλο μέρος της περσινής σεζόν.

Τα πρώτα δείγματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Στο πλαίσιο του United Cup, ο Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με το απόλυτο των νικών, επικρατώντας του Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι (6-3, 6-4), του Βρετανού Μπίλι Χάρις (4-6, 6-1, 7-6) και κυρίως του Αμερικανού Τέιλορ Φριτζ (6-4, 7-5), σε μια εμφάνιση που έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η αγωνιστική του άνοδος είναι πλέον γεγονός. Πάντως, την Τρίτη (13/01) δεν κατάφερε να ξεκινήσει όπως θα ήθελε τις υποχρεώσεις του στην Αδελαΐδα και γνώρισε τον αποκλεισμό από τον Αλεξάνταρ Βούκιτς.

Ωστόσο, η ανανέωση στη ζωή του Τσιτσιπά δεν περιορίζεται μόνο εντός κορτ. Ο Έλληνας τενίστας φαίνεται πως γύρισε σελίδα και σε προσωπικό επίπεδο, καθώς είναι ξανά ερωτευμένος. Μετά το τέλος της σχέσης του με την Πάουλα Μπαντόσα, στο πλευρό του βρίσκεται πλέον η Κρίστεν Τόμας, 28χρονη Αμερικανίδα πρώην τενίστρια. Η Τόμας είχε αγωνιστεί σε πανεπιστημιακό επίπεδο, πριν αποχωρήσει από τον επαγγελματικό αθλητισμό και στραφεί στον χώρο της μόδας και των social media.

Έτσι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινά τη νέα χρονιά με θετική ενέργεια σε όλα τα επίπεδα, φιλοδοξώντας να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις, με επόμενο σταθμό τη Μελβούρνη για το Australian Open. Το πρώτο Grand Slam της σεζόν αρχίζει την Κυριακή και ο ανανεωμένος Έλληνας πρωταθλητής δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο.

