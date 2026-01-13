Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόωρο «αντίο» στην Αδελαΐδα - Ήττα από Βούκιτς

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών ηττήθηκε με 7-6(3), 7-6(5) από τον Αυστραλό Αλεξάνταρ Βούκιτς (Νο 86 στον κόσμο) και πλέον στρέφει αποκλειστικά την προσοχή του στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, που ξεκινά την ερχόμενη Κυριακή.

Το πρώτο σετ χαρακτηρίστηκε από την απόλυτη ισορροπία, καθώς κανένας από τους δύο τενίστες δεν κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς του αντιπάλου του. Έτσι, οι δύο παίκτες οδηγήθηκαν στο tie break, όπου ο 30χρονος «οικοδεσπότης» εμφανίστηκε πιο ψύχραιμος και αποτελεσματικός, κατακτώντας το σετ και παίρνοντας το προβάδισμα με 1-0 έπειτα από 54 λεπτά αγώνα.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, με Τσιτσιπά και Βούκιτς να διατηρούν το σερβίς τους και να οδηγούνται εκ νέου στο tie break. Ο «Tsitsifast» μπήκε δυναμικά στη διαδικασία και, αφού πέτυχε break, προηγήθηκε με 3-1.

Ωστόσο, ο Αυστραλός αντέδρασε εντυπωσιακά, κάνοντας δύο break και περνώντας μπροστά με 5-4. Ο Έλληνας πρωταθλητής απάντησε άμεσα ισοφαρίζοντας σε 5-5, όμως ο Βούκιτς με νέο break «σφράγισε» τη νίκη του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα μετά από περίπου μία ώρα στο δεύτερο σετ.

Victory for Vukic ??



Aleksandar Vukic defeats Tsitsipas 7-6, 7-6 to advance in Adelaide!@AdelaideTennis | #AdelaideTennis pic.twitter.com/nnnFlPQxjd — ATP Tour (@atptour) January 13, 2026

Τα highlights

Διαβάστε επίσης