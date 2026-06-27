Συγκλονιστικές σκηνές στα συντρίμμια του σεισμού: Νεογέννητο 18 ημερών ανασύρεται ζωντανό

Θαύμα ζωής μέσα στα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο διπλός καταστροφικός σεισμός στη Βενεζουέλα.

Διασώστες που συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια στη Λα Γκουάιρα, ανέσυραν ζωντανό ένα νεογέννητο, μόλις 18 ημερών, προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού στο πλήθος που παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα τις προσπάθειες.

Ο πατέρα του μωρού με την αγωνία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, περιμένει να κρατήσει στην αγκαλιά του το μικρό, με τις σκηνές που εκτυλίσσονται στη συνέχεια να είναι συγκλονιστικές.

An 18 day old baby rescued from the earthquake rubble in Venezuela is handed back to the Father. Notice the joy and love on everyone’s face especially the Father… can you imagine how he feels right now? pic.twitter.com/LLOUiHWm37 — Leah Rain ✝️????️ (@LeahRain77) June 26, 2026

Η μητέρα επίσης διασώθηκε ζωντανή από τα ερείπια λίγο αργότερα, σύμφωνα με το AFP.

Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται... Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό τουλάχιστον 920 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3.360 τραυματίστηκαν. Περισσότεροι από 39.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι σε όλη τη χώρα.

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