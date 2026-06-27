Τραγωδία βιβλικών διαστάσεων στη Βενεζουέλα: Πάνω από 900 νεκροί και 51.000 αγνοούμενοι

Κάτοικοι και μέλη των ομάδων διάσωσης ψάχνουν στα ερείπια δύο ημέρες μετά τον σεισμό που έπληξε τη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

Σκηνικό αποκάλυψης επικρατεί στη Βενεζουέλα, η οποία μετρά τις πληγές της από τον ισχυρότερο σεισμό που έπληξε τη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Οι δύο διαδοχικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ μέσα σε ελάχιστα λεπτά μετέτρεψαν ολόκληρες πόλεις σε άμορφες μάζες σιδερικών και τσιμέντου, σκορπίζοντας τον θάνατο.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκεζ, ανακοίνωσε επίσημα ότι οι νεκροί έχουν φτάσει ήδη τους 920, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.360. Κι όμως, οι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι αριθμοί αυτοί πρόκειται να εκτοξευθούν δραματικά τα επόμενα 24ωρα, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

Την ίδια ώρα, η αγωνία για τη τύχη των αγνοουμένων χτυπά κόκκινο, αφού οι αναφορές σε ανεπίσημα δίκτυα και ιστοσελίδες πολιτών έχουν ξεπεράσει τις 51.000 περιπτώσεις.

Creo que es el video más impactante que he visto justo cuando empieza el terremoto en Caracas en la zona de los palos grandes y cae el edif.

Es espeluznante ??? #Venezuela #Sismo

Video de @jeremiasloscher pic.twitter.com/SmXDfLb7HW — Ťŏny ?️ ↬  ?  (@tony_vet) June 25, 2026

Ισοπεδώθηκαν ολόκληρες γειτονιές στη Λα Γκουάιρα

Οι εικόνες από τους δορυφόρους αποτυπώνουν το μέγεθος του ολέθρου στην παραθαλάσσια πόλη Λα Γκουάιρα, που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα. Το τεράστιο οικιστικό συγκρότημα «Τσάβες», γνωστό στους ντόπιους ως Σούμα, έχει ισοπεδωθεί σχεδόν ολοκληρωτικά, με τριώροφα κτίρια να έχουν ανατραπεί πλαγίως. Λίγο πιο ανατολικά, επτά πολυώροφες πολυκατοικίες κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι, παρασύροντας στον θάνατο ή την εξαφάνιση ολόκληρες οικογένειες, ενώ μια γειτονική βιομηχανική ζώνη με 13 αποθήκες μετατράπηκε σε συντρίμμια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας υπέστη σοβαρές ζημιές και έκλεισε αμέσως, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τη Βραζιλία, προκαλώντας εκκενώσεις κτιρίων.

Οργή για την κρατική ολιγωρία και μάχη με τον χρόνο

Οι επιζώντες στις πληγείσες περιοχές εμφανίζονται χαμένοι και εξοργισμένοι από την απελπιστική έλλειψη κρατικής υποστήριξης σε αυτό το εξαιρετικά κρίσιμο, σύντομο παράθυρο επιβίωσης. Όπως μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, οι πολίτες έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, σκαρφαλώνοντας πάνω σε τόνους μπάζων και σκάβοντας κυριολεκτικά με γυμνά χέρια για να ακούσουν μια φωνή των δικών τους ανθρώπων. Οι τοπικές αρχές αδυνατούν να διαχειριστούν το μέγεθος της καταστροφής, την ώρα που κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα σοβαρά κρούσματα λεηλασιών.

AP's Juan Arraez was in Venezuela when a devastating double earthquake ravaged the country on Wednesday. Today, he captured footage of citizens digging through the rubble of their homes, saying they have seen few state rescue teams in the areas hit hardest by the devastating 7.2… pic.twitter.com/kmILBLbVUl — The Associated Press (@AP) June 26, 2026

Μπροστά στο χάος, η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται με μια γιγαντιαία επιχείρηση βοήθειας. Το Ηνωμένο Βασίλειο έστειλε ήδη στρατιωτικό αεροσκάφος με 68 διασώστες και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, δεσμεύοντας παράλληλα 2 εκατομμύρια λίρες, ενώ δεκάδες άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, το Μεξικό, η Ισπανία και η Γερμανία, στέλνουν εκατοντάδες τόνους ιατρικού υλικού, εξειδικευμένο προσωπικό και οικονομική ενίσχυση για να στηρίξουν τον δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας.

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