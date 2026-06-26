Βενεζουέλα: Θρήνος για τη σύζυγο γνωστού ποδοσφαιριστή -Πέθανε σώζοντας την κόρη τους από τον σεισμό

Μια μητέρα από τη Βενεζουέλα έχασε τη ζωή της σώζοντας την κόρη της κατά τη διάρκεια των σεισμών που έπληξαν τη χώρα.

Ο γνωστός ποδοσφαιριστής της Βενεζουέλας, Χέκτορ Μπέλο έγραψε στο Instagram ότι η «πολύτιμη αγάπη» του, χαρακτήρισε την σύζυγό του, Αντρέα, έσωσε τη ζωή της μικρής τους κόρης κατά τη διάρκεια δύο ισχυρών σεισμικών δονήσεων.

«Θα της πω την ιστορία για το πώς την έσωσες, αγάπη μου — πώς έδωσες τη ζωή σου για την κόρη μας, πώς ήσουν μια γενναία γυναίκα που δεν την εγκατέλειψε ποτέ, ακόμη και στις τελευταίες της ανάσες», έγραψε στην ανάρτησή του.

Lamentablemente la esposa del futbolista Héctor Bello, fue encontrada muerta entre los escombros tras el terremoto.



Su hija logró sobrevivir al derrumbe en el edificio donde residía toda la familia. ????❤️‍?? pic.twitter.com/7QVR9g2JHL

— Karen Espitia Gómez (@karenespigo) June 25, 2026



Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια για τον εντοπισμό επιζώντων, μετά τους δύο σεισμούς κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 589 ανθρώπους και τραυμάτισαν σχεδόν 3.000.

Σε σειρά αναρτήσεών του, ο Μπέλο ανέφερε ότι ταξίδεψε στο Καράκας, όπου νοσηλεύεται η κόρη του.

«Η κόρη μου και η θεία της είναι καλά, δεν θα πάρουν εξιτήριο σήμερα — θα παραμείνουν στο νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ πολύ που με στηρίζετε μέσα σε αυτόν τον αβάσταχτο πόνο», έγραψε τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Hector Bello, jogador venezuelano, confirmou através das redes sociais a morte da esposa, identificada como Andrea, nos terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira (24). Segundo o atleta, Andrea protegeu, com o próprio corpo, a bebê do casal e a salvou dos… pic.twitter.com/U2ULLW6f5n

— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 26, 2026



Σε ξεχωριστό Instagram story, ο Μπέλο έγραψε: «Πώς να εξηγήσω στην κόρη σου ότι έχασες τη ζωή σου για να σώσεις τη δική της και ότι εγώ δεν ήμουν εκεί για να κάνω τίποτα; Πώς να της το εξηγήσω; Δώσε μου δύναμη τώρα».

«Με λύπη μας αναφέρουμε ότι η σύντροφος του ποδοσφαιριστή Έκτορ Μπέλο “Kike” — με καταγωγή από την Κουμανά — εντοπίστηκε νεκρή στα ερείπια μετά τον σεισμό που έπληξε τη χώρα», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Η κόρη τους, ωστόσο, επέζησε από την κατάρρευση του κτιρίου όπου διέμενε ολόκληρη η οικογένεια».

Και το ισπανόφωνο αμερικανικό δίκτυο Univision μετέδωσε την είδηση του θανάτου της συζύγου του Μπέλο. Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι αναφορές για νέους νεκρούς από τους σεισμούς, ενώ ταυτοποιούνται θύματα και πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την καταστροφή που έπληξε τη χώρα την Τετάρτη.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και δύο έφηβοι ποδοσφαιριστές, σύμφωνα με τις ομάδες τους και την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Βενεζουέλας (FVF).

Η Caracas Fútbol Club ανακοίνωσε ότι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας Κ18, Ραζάν Σιτζάα, σκοτώθηκε μαζί με μέλη της οικογένειάς του στο σπίτι τους στη Λα Γκουάιρα.

«Η χαρά του, η αφοσίωσή του και το πνεύμα συναδελφικότητας που τον χαρακτήριζαν θα μας συνοδεύουν σε κάθε βήμα του συλλόγου», ανέφερε η ομάδα σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

➡️ TRAGÉDIA | Mulher de jogador é encontrada morta sob escombros na Venezuela



Esposa do zagueiro Hector Bello foi encontrada morta nos escombros. Filha do casal foi resgatada com vida após prédio desabar em La Guaira pic.twitter.com/Ul5q2dleIz

— Metrópoles (@Metropoles) June 26, 2026



Ο Βίκτορ Παλάσιος άφησε «ανεξίτηλο αποτύπωμα» στις ακαδημίες της Club Sport San Agustín, ανέφερε η ομάδα με έδρα το Καράκας σε ανάρτησή της στο Instagram. «Δεν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να εκφράσουμε τον πόνο που νιώθουμε για τον χαμό του», πρόσθεσε.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε και η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Βενεζουέλας, σημειώνοντας ότι ο Παλάσιος είχε αγωνιστεί στη Marítimo de La Guaira.

Την ίδια ώρα, η πρώην Miss Venezuela, Ζιζέλ Ρέγιες, ανακοίνωσε ότι η μητέρα της έχασε τη ζωή της, όταν οι δύο σεισμοί προκάλεσαν την «ολική κατάρρευση» του κτιρίου της στη Λα Γκουάιρα.

Η Ρέγιες ανέφερε ότι η μητέρα της, την οποία δεν κατονόμασε, πέθανε από καρδιακή προσβολή που προκλήθηκε από το σοκ και τη σφοδρότητα των σεισμών. Την είδηση μετέφερε η νοσηλεύτρια που τη φρόντιζε και η οποία διασώθηκε ζωντανή.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται επίσης τέσσερις Ισπανοί υπήκοοι, ενώ 106 εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

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