Βενεζουέλα: Γυναίκα γέννησε στα ερείπια κτηρίου χωρίς ρεύμα - Βίντεο

Εθελοντές βοήθησαν και έφεραν το μωρό στον κόσμο με τη βοήθεια των ακτίνων των φακών τους

Μάνος Χατζηγιάννης

Βενεζουέλα: Γυναίκα γέννησε στα ερείπια κτηρίου χωρίς ρεύμα - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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Μια γυναίκα στη Βενεζουέλα γέννησε στα ερείπια μετά από τον διπλό σεισμό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ούτε άμεση ιατρική βοήθεια.

Ο τοκετός έλαβε χώρα σε ένα κατεστραμμένο κτήριο. Εθελοντές βοήθησαν και έφεραν το μωρό στον κόσμο με τη βοήθεια των φακών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα γέννησε μέσα στα ερείπια μετά τον σεισμό, με τους διασώστες στο πλευρό της. Το βίντεο αυτής της στιγμής έχει πλέον κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Τα σχόλια δίνουν και παίρνουν. «Ο Θεός να ευλογεί αυτή τη μητέρα και το παιδί της, καθώς και όσους τη βοήθησαν», έγραψε κάποιος. «Κάθε μητέρα ξέρει ότι όταν γεννάς, απολύτως τίποτα από όσα συμβαίνουν γύρω σου δεν θα το σταματήσει αυτό. Να έχεις μια ευτυχισμένη και υγιή ζωή, μωράκι μου», είπε άλλο.

«Η ζωή εμφανίζεται ακόμη και μέσα στα ερείπια... Η ανθρωπότητα είναι ακατάλυτη. Προσευχές για αυτό το μωρό και για όλη τη Βενεζουέλα», σχολίασε κάποιος άλλος. «Ο τρόπος της φύσης να μας υπενθυμίζει ότι η ελπίδα είναι πεισματάρα», ένα ακόμη σχόλιο.

Άλλα βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δείχνουν κι άλλες διασώσεις. Ωστόσο οι αγνοούμενοι παραμένουν σχεδόν 50.000.

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