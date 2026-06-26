Βενεζουέλα: Γυναίκα γέννησε στα ερείπια κτηρίου χωρίς ρεύμα - Βίντεο

Μια γυναίκα στη Βενεζουέλα γέννησε στα ερείπια μετά από τον διπλό σεισμό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ούτε άμεση ιατρική βοήθεια.

Ο τοκετός έλαβε χώρα σε ένα κατεστραμμένο κτήριο. Εθελοντές βοήθησαν και έφεραν το μωρό στον κόσμο με τη βοήθεια των φακών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα γέννησε μέσα στα ερείπια μετά τον σεισμό, με τους διασώστες στο πλευρό της. Το βίντεο αυτής της στιγμής έχει πλέον κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Τα σχόλια δίνουν και παίρνουν. «Ο Θεός να ευλογεί αυτή τη μητέρα και το παιδί της, καθώς και όσους τη βοήθησαν», έγραψε κάποιος. «Κάθε μητέρα ξέρει ότι όταν γεννάς, απολύτως τίποτα από όσα συμβαίνουν γύρω σου δεν θα το σταματήσει αυτό. Να έχεις μια ευτυχισμένη και υγιή ζωή, μωράκι μου», είπε άλλο.

«Η ζωή εμφανίζεται ακόμη και μέσα στα ερείπια... Η ανθρωπότητα είναι ακατάλυτη. Προσευχές για αυτό το μωρό και για όλη τη Βενεζουέλα», σχολίασε κάποιος άλλος. «Ο τρόπος της φύσης να μας υπενθυμίζει ότι η ελπίδα είναι πεισματάρα», ένα ακόμη σχόλιο.

?? A powerful moment from Venezuela



A woman has reportedly given birth in the rubble after the earthquake, as rescue efforts continue in badly hit areas.



Even in the middle of the destruction, life carries on.



Writer: Lynnpic.twitter.com/MbsJrRgtt2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 26, 2026

Άλλα βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δείχνουν κι άλλες διασώσεις. Ωστόσο οι αγνοούμενοι παραμένουν σχεδόν 50.000.

?? Rescuers in Venezuela are racing to pull survivors from the rubble before the "golden window" closes.



More than 28 hours on from the strongest quake to hit the country in over a century, the clock matters.



The first 48 to 72 hours are widely seen as the best shot at… https://t.co/JlK53GNQsK — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 26, 2026

Διαβάστε επίσης