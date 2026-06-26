Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί - Περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι

Snapshot Ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα έχει φτάσει τους 920, με περίπου 50.000 αγνοούμενους και 2.980 τραυματίες.

Το αμερικανικό ινστιτούτο USGS προβλέπει ότι τα θύματα ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 10.000.

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την αποστολή ομάδων διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες για τον εντοπισμό επιζώντων.

Ο κύριος σεισμός είχε επίκεντρο την παράκτια περιοχή Λα Γκουάιρα, όπου υπέστη ζημιές το κύριο αεροδρόμιο, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Σκληρές εικόνες από τις επιχειρήσεις διάσωσης δείχνουν τραυματίες να ανασύρονται από τα συντρίμμια, μεταξύ αυτών και παιδιά. Snapshot powered by AI

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα έχει ανέλθει στους 920, σύμφωνα με τον Χόρχε Ροντρίγκεζ, πρόεδρο της Εθνικής Συνέλευσης.

Η προηγούμενη ενημέρωση από την αναπληρώτρια πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ήταν 589. Περίπου 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι. Τουλάχιστον 3.360 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πρόβλεψη του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000.

Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που κατέστρεψαν τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

Satellite photos captured by Vantor show the massive scale of devastation in Venezuela's La Guaira city in the aftermath of the deadly earthquakes that claimed more than 580 lives https://t.co/WZVh3fHjON pic.twitter.com/BlsF8pqTmk — Reuters (@Reuters) June 26, 2026

Προσοχή: Σκληρές Εικόνες

Τραυματίες συνεχίζουν να ανασύρονται από τα συντρίμμια καλυμμένοι με σκόνη και αίμα, μεταξύ των οποίων παιδιά και ζώα. Η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας μετέδωσε σκληρά πλάνα από τις επιχειρήσεις διάσωσης, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα που είχε παγιδευτεί κάτω από έναν τσιμεντένιο τοίχο με μόνο το γυμνό της πόδι να προεξέχει, πριν οι διασώστες την βγάλουν ζωντανή.

Η παράκτια περιοχή Λα Γκουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, βρέθηκε στο επίκεντρο των σεισμών. Εκεί βρίσκεται το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο έκλεισε λόγω ζημιών, κάνοντας το έργο των διασωστών που φτάνουν στη Βενεζουέλα από άλλες χώρες πιο δύσκολο.

Families search through rubble after deadly Venezuela earthquake https://t.co/ZhdxJiQC3s pic.twitter.com/2PYJHWI66f — New York Post (@nypost) June 26, 2026

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