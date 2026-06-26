Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί - Περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι

Σύμφωνα με πρόβλεψη του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί - Περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα έχει φτάσει τους 920, με περίπου 50.000 αγνοούμενους και 2.980 τραυματίες.
  • Το αμερικανικό ινστιτούτο USGS προβλέπει ότι τα θύματα ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 10.000.
  • Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την αποστολή ομάδων διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες για τον εντοπισμό επιζώντων.
  • Ο κύριος σεισμός είχε επίκεντρο την παράκτια περιοχή Λα Γκουάιρα, όπου υπέστη ζημιές το κύριο αεροδρόμιο, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης.
  • Σκληρές εικόνες από τις επιχειρήσεις διάσωσης δείχνουν τραυματίες να ανασύρονται από τα συντρίμμια, μεταξύ αυτών και παιδιά.
Snapshot powered by AI

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα έχει ανέλθει στους 920, σύμφωνα με τον Χόρχε Ροντρίγκεζ, πρόεδρο της Εθνικής Συνέλευσης.

Η προηγούμενη ενημέρωση από την αναπληρώτρια πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ήταν 589. Περίπου 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι. Τουλάχιστον 3.360 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πρόβλεψη του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000.

Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που κατέστρεψαν τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

Προσοχή: Σκληρές Εικόνες

Τραυματίες συνεχίζουν να ανασύρονται από τα συντρίμμια καλυμμένοι με σκόνη και αίμα, μεταξύ των οποίων παιδιά και ζώα. Η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας μετέδωσε σκληρά πλάνα από τις επιχειρήσεις διάσωσης, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα που είχε παγιδευτεί κάτω από έναν τσιμεντένιο τοίχο με μόνο το γυμνό της πόδι να προεξέχει, πριν οι διασώστες την βγάλουν ζωντανή.

Η παράκτια περιοχή Λα Γκουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, βρέθηκε στο επίκεντρο των σεισμών. Εκεί βρίσκεται το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο έκλεισε λόγω ζημιών, κάνοντας το έργο των διασωστών που φτάνουν στη Βενεζουέλα από άλλες χώρες πιο δύσκολο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:10LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Διασκέδασαν σε παραλία της Πάρου με φίλους, λίγες ώρες πριν τον γάμο

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική ανακάλυψη σε όρος της Καλιφόρνια - Τα εκατοντάδες ηχεία και οι μύθοι της υπόγειας πόλης

20:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αθήνα: Οικιακή βοηθός έκλεβε χρήματα και κοσμήματα από σπίτια

20:51LIFESTYLE

Η Ντούα Λίπα έδωσε μία «γεύση» στους θαυμαστές της από το γαμήλιο roadtrip στην Ιταλία

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία-πλαίσιο

20:31ΕΛΛΑΔΑ

«Ήθελα να τον χτυπήσω, αλλά όχι να τον σκοτώσω» είπε ο 16χρονος για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί - Περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Reuters και Axios: Σήμερα αναμένεται συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η οικογένεια του 15χρονου ζητά διερεύνηση της υπόθεσης και αυστηρή τιμωρία των υπευθύνων

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Θρήνος για τη σύζυγο γνωστού ποδοσφαιριστή - Πέθανε σώζοντας την κόρη τους από τον σεισμό

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο βίντεο Μητσοτάκη με... Toy Story: «Στο άπειρο κι ακόμα παρά πέρα» - Πρώτος Έλληνας στο διάστημα

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό αγοράκι 7 χρονών στις ΗΠΑ που είχε φτάσει 115 κιλά - Συνελήφθησαν οι γονείς για ανθρωποκτονία

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Παραδόθηκε νεαρός για τη φονική συμπλοκή - Αναζητούνται άλλα εννέα άτομα

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί την Ευρώπη με δασμό 100% αν επιβάλει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών

20:00ΥΓΕΙΑ

Πόσο γρήγορα πρέπει να περπατάτε το 1 χιλιόμετρο ανάλογα με την ηλικία σας

19:58LIFESTYLE

STAR: Τα τέσσερα «όπλα» στη βραδινή ζώνη για την επόμενη χρονιά

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 50χρονος αυτοπυρπολήθηκε και κατήγγειλε δολοφονική επίθεση για να ενοχοποιήσει την πρώην σύντροφό του

19:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον αριθμό των γκολ που σημειώθηκαν

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: Έφτασε ημιθανής στο Θριάσιο η 33χρονη λεχώνα - Νέες αποκαλύψεις για την τραγωδία

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Ποιο είναι το ιδανικό ύψος ανδρών για να παντρευτούν οι γυναίκες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: Έφτασε ημιθανής στο Θριάσιο η 33χρονη λεχώνα - Νέες αποκαλύψεις για την τραγωδία

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδελφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυριαρχεί ο υποτροπικός αντικυκλώνας τον Ιούλιο - Τι έρχεται στην Ελλάδα

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνες οι επόμενες ώρες για την Αττική - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Θρήνος για τη σύζυγο γνωστού ποδοσφαιριστή - Πέθανε σώζοντας την κόρη τους από τον σεισμό

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα, Ιαπωνία, Καλιφόρνια, Φιλιππίνες: Υπάρχει συσχετισμός; Ιταλός σεισμολόγος απαντάει - Τι λέει για την Ελλάδα

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο που προκαλεί οργή: Μητέρα χαστουκίζει το παιδί της δυνατά και πέφτει στο οδόστρωμα

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία-πλαίσιο

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: 19χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της - Κοιμήθηκε μεθυσμένη, ξύπνησε μόνο με το εσώρουχό της

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή και δεύτερη μητέρα μετά τον τοκετό στη Λιβαδειά

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Παραδόθηκε νεαρός για τη φονική συμπλοκή - Αναζητούνται άλλα εννέα άτομα

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: Καβγάδισαν, του πήρε το όπλο από τα χέρια κι άρχισε να τον πυροβολεί εξ επαφής - Βίντεο-ντοκουμέντο

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές superyacht των 46 εκατ. ευρώ - Στα 390.000 ευρώ η εβδομαδιαία ενοικίαση

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου: Το τρίτο πρόσωπο που «δείχνει» ο 65χρονος – Το DNA στη σκανδάλη και η «σκούπα ρομπότ»

20:31ΕΛΛΑΔΑ

«Ήθελα να τον χτυπήσω, αλλά όχι να τον σκοτώσω» είπε ο 16χρονος για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες

11:28LIFESTYLE

Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό Ελληνίδας θαυμάστριας - Δείτε βίντεο

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό αγοράκι 7 χρονών στις ΗΠΑ που είχε φτάσει 115 κιλά - Συνελήφθησαν οι γονείς για ανθρωποκτονία

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί - Περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Φορολοταρία: 556 τυχεροί κερδίζουν έως 50.000 ευρώ - Δείτε αν είστε στη λίστα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ