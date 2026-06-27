Βενεζουέλα: Αποδοκίμασαν την πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες στο Καράκας

Η αναπληρώτρια πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ επισκέπτεται μια περιοχή που υπέστη ζημιές από τον σεισμό, όπου οι διασώστες αναζητούν επιζώντες στο Καράκας της Βενεζουέλας, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, δύο ημέρες μετά τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη χώρα.

Συγγενείς εγκλωβισμένων στα ερείπια κτιρίου το οποίο κατέρρευσε στο Καράκας από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, αποδοκίμασαν χθες Παρασκευή την προσωρινή πρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Αρκετά με την πολιτική εκστρατεία εν μέσω μιας τραγωδίας όπως αυτή που βιώνουμε», φώναξαν στην Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία επισκεπτόταν μια εύπορη συνοικία της πρωτεύουσας κοντά σε κτίριο που κατέρρευσε την Τετάρτη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «δεν κάνει τίποτα για τον λαό».

Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός της κυβέρνησης έκανε λόγο για τουλάχιστον 920 νεκρούς και 3.360 τραυματίες. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

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