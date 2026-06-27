Βενεζουέλα: Πάνω από 940 νεκροί και 3.400 τραυματίες – Τα νοσοκομεία τελούν σε κατάσταση πολέμου

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς – Σκάβουν με «γυμνά» χέρια ανάμεσα στα συντρίμμια, αναζητώντας συγγενείς, φίλους και γείτονες, καθώς κάθε λεπτό που περνά μειώνει τις ελπίδες για επιζώντες

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Βενεζουέλα: Πάνω από 940 νεκροί και 3.400 τραυματίες – Τα νοσοκομεία τελούν σε κατάσταση πολέμου
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει μεγάλη καταστροφή μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, με πάνω από 940 νεκρούς και 3.360 τραυματίες.
  • Περίπου 172 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια, ενώ περισσότερα από 11.500 στελέχη των σωμάτων ασφαλείας επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.
  • Η κυβέρνηση επέβαλε περιορισμούς πρόσβασης στη Λα Γκουάιρα για να διευκολύνει το έργο των σωστικών συνεργείων και να αποκλείσει όσο το δυνατόν υγειονομικούς κινδύνους.
  • Τα νοσοκομεία του Καράκας λειτουργούν σε κατάσταση πολέμου, με σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό υλικό και έντονη πίεση στις κρισιμότερες μονάδες.
  • Οι κάτοικοι ανέλαβαν αρχικά μόνοι την αναζήτηση επιζώντων, καθώς η παρουσία κρατικών σωστικών δυνάμεων ήταν περιορισμένη τις πρώτες ώρες μετά τους σεισμούς.
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Σχεδόν δύο εικοσιτετράωρα μετά τους δύο καταστροφικούς mega σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που συγκλόνισαν τη βόρεια Βενεζουέλα, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της.

Η παραθαλάσσια πολιτεία Λα Γκουάιρα, μερικά μόλις χιλιόμετρα από το Καράκας, έχει μετατραπεί σε μία απέραντη ζώνη καταστροφής. Πολυκατοικίες έχουν καταρρεύσει, δρόμοι έχουν εξαφανιστεί κάτω από τόνους μπάζων, ενώ, ο επίσημος απολογισμός συνεχίζει να αυξάνεται κάθε ώρα.

Οι κυβερνητικές Αρχές αναφέρουν μέχρι στιγμής 940 νεκρούς, περισσότερους από 3.360 τραυματίες, περίπου 100 κτήρια ολοκληρωτικά κατεστραμμένα και τουλάχιστον 172 ανθρώπους που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Περισσότερα από 11.500 στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και πάνω από 100 βαρέα μηχανήματα επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, δίνοντας μια μάχη με τον χρόνο.

Απαγορευμένη ζώνη

Μπροστά στον κίνδυνο χάους, η κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτους περιορισμούς πρόσβασης στη Λα Γκουάιρα. Ο υπουργός Εσωτερικών, Ντιοσδάδο Καμπέγιο, γνωστοποίησε ότι από το βράδυ της Παρασκευής (26/06) κανείς δεν θα μπορεί να εισέλθει στην περιοχή χωρίς προηγούμενη κρατική έγκριση.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μέτρο είναι απαραίτητο ώστε να μη δυσχεραίνεται το έργο των σωστικών συνεργείων και να περιοριστούν οι υγειονομικοί κίνδυνοι που δημιουργούνται όσο περνούν οι ώρες κάτω από τα χαλάσματα.

«Όπως γίνεται αντιληπτό, είναι αναγκαίο όλα να γίνουν με τάξη, σύμφωνα με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε», τόνισε ο Καμπέγιο.

Οι πολίτες σκάβουν με τα χέρια στην αναζήτηση για επιζώντες

Τις πρώτες 20 ώρες μετά τους σεισμούς, κάτοικοι, συγγενείς και εθελοντές ήταν εκείνοι που επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμμια χρησιμοποιώντας φτυάρια, λοστούς ή ακόμη και τα χέρια τους. Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ότι η παρουσία οργανωμένων κρατικών σωστικών δυνάμεων ήταν περιορισμένη τις πρώτες κρίσιμες ώρες, γεγονός που ανάγκασε ολόκληρες γειτονιές να οργανωθούν αυτόνομα.

«Νωρίτερα, έβγαλα μόνος μου δύο παιδιά από τα χαλάσματα. γίνεται να έχουν καταρρεύσει τα πάντα και να μην υπάρχει κανείς; Δεν υπήρχαν στρατιώτες, δεν υπήρχαν μηχανήματα. Οι άνθρωποι έσκαβαν μόνοι τους», αφηγείται ο Τζον Γκονζάλες, συνοδεύοντας συγγενή του, που διασώθηκε.

Τα νοσοκομεία του Καράκας τελούν σε κατάσταση πολέμου

Η κατάρρευση του υγειονομικού συστήματος στη Λα Γκουάιρα οδήγησε εκατοντάδες τραυματίες στην πρωτεύουσα. Τα νοσοκομεία Dr. Miguel Pérez Carreño, Periférico de Catia, José María Vargas, Domingo Luciani αλλά και το παιδιατρικό J.M. de los Ríos λειτουργούν πλέον στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Διάδρομοι, αίθουσες αναμονής και τμήματα επειγόντων περιστατικών έχουν μετατραπεί σε πρόχειρους θαλάμους νοσηλείας. Γιατροί και νοσηλευτές εργάζονται αδιάκοπα.

«Τους φροντίζουμε με όσα έχουμε, πολλά ή λίγα. Χάρη στις δωρεές πολιτών καταφέραμε να συνεχίσουμε να δεχόμαστε όλους τους τραυματίες», αναφέρει ο ειδικευόμενος παθολόγος, Ροδόλφο Σαλσέδο.

Η επικεφαλής της πρωινής εφημερίας, Δρ. Λουχουάνις Ορτέγα, παραδέχεται ότι οι κρισιμότερες μονάδες –παθολογικό, νευροχειρουργική, γενική χειρουργική και καρδιοχειρουργική– έχουν φτάσει στα όριά τους.

Οι μεγαλύτερες ελλείψεις αφορούν οξύμετρα, παιδιατρικά θερμόμετρα, γάζες, γάντια, μάσκες, σύριγγες, αναλγητικά, αντιφλεγμονώδη και αντιυπερτασικά φάρμακα. «Αυτά τελειώνουν πολύ γρήγορα», προειδοποιεί.

Αγωνία έξω από τα νοσοκομεία

Στις εισόδους των νοσοκομείων, έχουν αναρτηθεί λίστες με τα ονόματα των τραυματιών που μεταφέρθηκαν από τη Λα Γκουάιρα. Γύρω τους συγκεντρώνονται εκατοντάδες οικογένειες αναζητώντας τους δικούς τους ανθρώπους.

Άλλοι κρατούν φωτογραφίες αγνοουμένων. Άλλοι κοιτούν ασταμάτητα τα ονόματα μήπως εντοπίσουν κάποιο συγγενή. Πολλοί αρνούνται να μιλήσουν δημόσια.

«Αν τα περιγράψω, θα ξαναζήσω όσα συνέβησαν», τονίζει γυναίκα που έχασε την αδελφή της. Ηλικιωμένος άνδρας, περίπου 80 ετών, περιμένει νέα για την κόρη του, η οποία διασώθηκε από 10ώροφο κτίριο που κατέρρευσε ολοκληρωτικά.

Συγκρίνει την καταστροφή με τη φονική κατολίσθηση του 1999. «Αυτό ήταν χειρότερο», αποκαλύπτει.

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