Τι πιστεύουν οι επιστήμονες για τους σεισμούς Βενεζουέλα - Το σενάριο των δύο ρηγμάτων

 Παρά το γεγονός ότι είναι πρόωρα τα όποια συμπεράσματα, οι σεισμολόγοι τείνουν σε ένα συγκεκριμένο ζοφερό σενάριο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τι πιστεύουν οι επιστήμονες για τους σεισμούς Βενεζουέλα - Το σενάριο των δύο ρηγμάτων

Κάτοικοι ψάχνουν ανάμεσα στα ερείπια δύο ημέρες μετά τον σεισμό που έπληξε τη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας

AP/Matias Delacroix
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  • Δύο καταστροφικοί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα με διαφορά 39 δευτερολέπτων, πιθανόν σε δύο ξεχωριστά ρήγματα.
  • Η περιοχή χαρακτηρίζεται από πολύπλοκο τεκτονικό περιβάλλον με πολλά διασταυρούμενα ρήγματα, χωρίς ένα μοναδικό αναγνωρίσιμο ρήγμα ευθύνης.
  • Το σενάριο των πολλαπλών ρηγμάτων σε σεισμούς είναι σχετικά νέο στην επιστημονική αντίληψη και δεν έχει πάντα ληφθεί υπόψη στην εκτίμηση σεισμικού κινδύνου.
  • Η ετοιμότητα και η αντισεισμική προστασία στη Βενεζουέλα είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με περιοχές όπως η Καλιφόρνια, όπου παρατηρούνται παρόμοια τεκτονικά φαινόμενα.
  • Οι σεισμοί στη Βενεζουέλα δεν σχετίζονται με τους ταυτόχρονους σεισμούς στην Ιαπωνία και την Καλιφόρνια, καθώς πρόκειται για ανεξάρτητα γεγονότα.
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Επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι επιστήμονες σχετικά με το τι συνέβη στα έγκατα της γης και σημειώθηκαν δύο καταστροφικοί σεισμοί με διαφορά δευτερολέπτων, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και κάθε άλλο παρά αισιόδοξες είναι.

Ο Γουίλιαμ Μπάρνχαρτ, γεωφυσικός της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ στο Γκόλντεν του Κολοράντο, δηλώνει πως «ένας σεισμός μεγέθους 7,2 μόνος του σε αυτή την περιοχή θα ήταν καταστροφικός, όμως, 39 δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε ένας σεισμός μεγέθους 7,5, ο οποίος ήταν περίπου τρεις φορές ισχυρότερος».

Το γεγονός ότι οι σεισμοί έπληξαν την ξηρά, κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα, λέει ο Μπάρνχαρτ, τους έκανε ιδιαίτερα θανατηφόρους. «Είναι απλά μια φρικτή τραγωδία», λέει.

Ο Μπάρνχαρτ αναφέρει ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε με ακρίβεια τι συνέβη κάτω από την επιφάνεια της γης, αλλά φαίνεται ότι αυτοί οι δύο σεισμοί ενδέχεται να έχουν συμβεί σε δύο ξεχωριστά ρήγματα. Σε αυτή την τεκτονικά πολύπλοκη περιοχή διασταυρώνονται πολλά ρήγματα.

«Δεν υπάρχει μόνο ένα εύκολα αναγνωρίσιμο ρήγμα που μπορείς να δείξεις και να πεις: “Ο σεισμός συνέβη σίγουρα σε αυτό το ρήγμα”», λέει ο Μπάρνχαρτ.

Ιστορικά, όταν οι ειδικοί αξιολογούν τον σεισμικό κίνδυνο, δεν έχουν απαραίτητα λάβει υπόψη αυτό το σενάριο πολλαπλών ρηγμάτων, λέει ο Κρις Γκόλντφινγκερ, παλαιοσεισμολόγος στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον. «Πάντα τείνουμε να υποθέτουμε ότι οι σεισμοί θα συμβαίνουν μόνο σε ένα ρήγμα», λέει.

Το 2016, ένα φαινόμενο που αφορούσε πολλαπλά ρήγματα — ο σεισμός του Καϊκόουρα στη Νέα Ζηλανδία — αιφνιδίασε τον κόσμο, λέει ο Γκόλντφινγκερ, και άλλαξε την αντίληψη των επιστημόνων για το πώς τα αλληλοσυνδεόμενα ρήγματα μπορούν να προκαλέσουν πολλαπλές ρήξεις. Αν υποθέσουμε ότι οι σεισμοί στη Βενεζουέλα αποδειχθούν παρόμοιοι, λέει, θα αποτελέσουν σημαντική πληροφορία για όσους μελετούν αυτό το είδος κινδύνου.

«Ο πρώτος σεισμός ήρθε εντελώς απροσδόκητα. Δεν είχαμε καμία ιδέα ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο», λέει ο Γκόλντφινγκερ. «Και τώρα έχουμε έναν δεύτερο, 10 χρόνια αργότερα, όπου δύο πραγματικά μεγάλοι σεισμοί συνέβησαν σε ξεχωριστά ρήγματα».

Σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν και άλλα μέρη με πολλαπλά ρήγματα. Τμήματα του συστήματος ρηγμάτων της Καλιφόρνιας, συμπεριλαμβανομένου του ρήγματος του Αγίου Ανδρέα, παρουσιάζουν παρόμοια πολύπλοκη τεκτονική.

Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι τμήματα των συστημάτων ρηγμάτων του Σαν Αντρέας και του Σαν Τζασίντο ενδέχεται να βρίσκονται πλέον στα υψηλότερα προσομοιωμένα επίπεδα τάσης των τελευταίων τουλάχιστον 1.000 ετών. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή της Καλιφόρνιας είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη για ένα τέτοιο γεγονός σε σύγκριση με τη Βενεζουέλα.

Αυτό το επίπεδο ετοιμότητας είναι σπάνιο, λέει ο Γκόλντφινγκερ. Σε πολλά μέρη, η μηχανική δεν έχει συμβαδίσει με την ταχέως εξελισσόμενη επιστήμη των σεισμών.
«Πολλά από αυτά τα κτίρια σε όλο τον κόσμο χτίστηκαν πριν από την εποχή της τεκτονικής των πλακών», λέει. «Αλλά είναι απλώς κάτι τρομακτικά δύσκολο να σκεφτεί κανείς την αναβάθμιση ολόκληρων πόλεων.»

Οι σεισμοί στη Βενεζουέλα ακολούθησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα δύο άλλους σεισμούς αλλού, έναν στην Ιαπωνία και έναν στην Καλιφόρνια. «Από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτοί οι σεισμοί δεν έχουν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους», λέει ο Μπάρνχαρτ.

Σημειώνει ότι, ενώ οι σεισμοί στη Βενεζουέλα ήταν ασυνήθιστοι από πολλές απόψεις, η σύμπτωσή τους με δύο άλλους, άσχετους σεισμούς την ίδια ημέρα ήταν λιγότερο αξιοσημείωτη από ό,τι μπορεί να φαίνεται.

«Οι σεισμοί συμβαίνουν συνεχώς», λέει ο Μπάρνχαρτ. «Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν δίνουν προσοχή, επειδή οι περισσότεροι σεισμοί συμβαίνουν στη θάλασσα και κανείς δεν επηρεάζεται».

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