Μεσσηνία: «Κάποιος ήθελε να παραμείνει ο θείος μου εξαφανισμένος» λέει ο ανηψιός του Κώστα Γρεβενίτη

O χώρος του σπιτιού του είχε βρεθεί ανοιχτός, τα προσωπικά του αντικείμενα στη θέση τους και τα γυαλιά του πεταμένα στην αυλή, γεγονός που δείχνει ότι κάποιοι έκοψαν βίαια το νήμα της ζωής του.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μεσσηνία: «Κάποιος ήθελε να παραμείνει ο θείος μου εξαφανισμένος» λέει ο ανηψιός του Κώστα Γρεβενίτη
ΕΛΛΑΔΑ
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Το σκοτεινό μυστήριο που καλύπτει την τύχη του Κωνσταντίνου Γρεβενίτη συνεχίζει να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, τρία χρόνια μετά το τελευταίο του στίγμα τον Σεπτέμβριο του 2023. Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και η βρέθηκε ξανά στο σημείο μηδέν, πραγματοποιώντας αυτοψία μαζί με τον πρόεδρο της κοινότητας, Γιάννη Καραθεοδωρή, αναζητώντας απαντήσεις για το πώς ο επιχειρηματίας χάθηκε από το ίδιο του το σπίτι λίγο πριν ταξιδέψει για τις ΗΠΑ. Τα ερωτήματα παραμένουν αμείλικτα, καθώς ο χώρος είχε βρεθεί ανοιχτός, τα προσωπικά του αντικείμενα στη θέση τους και τα γυαλιά του πεταμένα στην αυλή, γεγονός που δείχνει ότι κάποιοι έκοψαν βίαια το νήμα της ζωής του.

Η προσοχή των ερευνών στρέφεται σε μια κρυφή δίοδο στην πίσω πλευρά του σπιτιού, η οποία οδηγεί σε ένα μικρό ρέμα μέσα από πυκνή βλάστηση. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, ο δρόμος αυτός είχε καθαριστεί από Πακιστανό εργάτη δύο ημέρες πριν το συμβάν, γεγονός που καθιστούσε εξαιρετικά εύκολη την κίνηση και την πρόσβαση ενός οχήματος μέσα στη νύχτα, χωρίς να καταγραφεί από την κάμερα που βρισκόταν ακριβώς απέναντι, στον εθνικό δρόμο Σπάρτης – Μονεμβασίας. Κι όμως, ο ανιψιός του αγνοούμενου, Θανάσης Ροζάκος, εμφανίζεται βέβαιος ότι πρόκειται για μια απόλυτα οργανωμένη εγκληματική ενέργεια. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ήταν πολύ πιο εύκολο για τους δράστες να τον σκοτώσουν μέσα στο σπίτι παρά να τον μεταφέρουν ζωντανό σε άλλο σημείο για να τον εξαφανίσουν.

Το εύρημα του κινητού και ο πόλεμος για τα πορτοκάλια

Ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης αποτελεί το κινητό τηλέφωνο του επιχειρηματία, το οποίο εντοπίστηκε από τον αγρότη Δημήτρη Μαχαίρα μέσα σε γειτονικό χωράφι, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την εξαφάνιση. Το τηλέφωνο βρέθηκε άθικτο αλλά γεμάτο λάσπη και υγρασία, σε απόσταση είκοσι μέτρων από τον δρόμο, αποκλείοντας το σενάριο να πετάχτηκε τυχαία από κάποιο διερχόμενο παράθυρο αυτοκινήτου. Ο μάρτυρας αποκάλυψε ότι το διπλανό κτήμα αποτελούσε πεδίο έντονης δικαστικής διαμάχης ανάμεσα στον Γρεβενίτη και τον γιο του αδελφού του, Παναγιώτη, με σκληρές αντιπαραθέσεις που περιλάμβαναν μέχρι και το κόψιμο των λάστιχων άρδευσης, με αποτέλεσμα να ξεραθούν ολόκληρες σειρές από πορτοκαλιές. Από την ημέρα που χάθηκε ο επιχειρηματίας, ο συγκεκριμένος ανιψιός εκμεταλλεύεται ξανά πλήρως τις εκτάσεις.

Στην κάμερα της εκπομπής μίλησε και ο τελευταίος επιστάτης που διαχειριζόταν αγροτεμάχια του αγνοούμενου, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τις κατηγορίες που τον εμπλέκουν. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, το αγρότεμάχιο που είχε νοικιάσει ο ίδιος βρίσκεται στην περιοχή «Αγία Κυριακή», κοντά στο νεκροταφείο, και απέχει τουλάχιστον τρία με τέσσερα χιλιόμετρα από το σημείο όπου βρέθηκε το κινητό. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι εξετάστηκε εξονυχιστικά από την Ασφάλεια Σπάρτης κατά το πρώτο δίμηνο, παραδίδοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα στις αρχές, ενώ ξεκαθάρισε ότι έχει αποσυρθεί πλήρως από την υπόθεση και δεν έχει καμία σχέση με τις οικογενειακές αντιδικίες.

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