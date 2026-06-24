Η Αγγελική Νικολούλη παραμένει στο MEGA – Η ανακοίνωση του καναλιού

Η δημοσιογράφος ανανέωσε τη συνεργασία της με το Μεγάλο κανάλι

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η Αγγελική Νικολούλη παραμένει στο MEGA – Η ανακοίνωση του καναλιού
LIFESTYLE
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Η Αγγελική Νικολούλη έχει «χτίσει» μία σπουδαία πορεία εδώ και δεκαετίες, καταφέρνοντας το «Φως στο Τούνελ» να θεωρείται μία από τις μακροβιότερες εκπομπές.

Η δημοσιογράφος, τα βράδια της Παρασκευής, είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια και είναι λογικό το MEGA να την θεωρεί δυνατό χαρτί. Έτσι, με μία ανακοίνωση, το Μεγάλο κανάλι γνωστοποίησε ότι ανανεώνει τη συνεργασία του με την Αγγελική Νικολούλη.

«Το MEGA ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με την Αγγελική Νικολούλη, επισφραγίζοντας μια πολυετή σχέση που έχει χτιστεί πάνω στην αμοιβαία εκτίμηση και το κοινό πάθος για τηλεόραση υψηλών προδιαγραφών.

Η Αγγελική Νικολούλη, με μια σπουδαία πορεία 31 ετών στην παρουσίαση της εκπομπής “Φως στο Τούνελ” και πολυάριθμα βραβεία για τη συνεισφορά της στην ερευνητική δημοσιογραφία, έχει αφήσει ένα μοναδικό δημοσιογραφικό αποτύπωμα που ξεπερνά τα όρια ενός τηλεοπτικού προγράμματος. Η επίμονη και μεθοδική της έρευνα, καθώς και η αδιαπραγμάτευτη προσήλωσή της στην αποκάλυψη της αλήθειας, έχουν καταστήσει το έργο της διαχρονικό σημείο αναφοράς διεθνώς.

Με την εμπειρία, την αξιοπιστία και τη δημοσιογραφική της διορατικότητα να αποτελούν εγγύηση επιτυχίας, η Αγγελική Νικολούλη συνεχίζει στο MEGA την αποστολή που υπηρετεί πιστά εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες: να ερευνά, να αποκαλύπτει και να δίνει φωνή σε υποθέσεις που συγκλονίζουν την κοινωνία.

Το “Φως στο Τούνελ” θα εξακολουθήσει -και τη νέα τηλεοπτική σεζόν- να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έρευνας, διαμορφώνοντας τις εξελίξεις και φωτίζοντας κρίσιμα στοιχεία που συχνά παραμένουν στο σκοτάδι αλλά και στα συρτάρια των Αρχών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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