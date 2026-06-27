Αμάλ Κλούνεϊ: Η ζωή και η καριέρα μου ήταν πιο εύκολη πριν παντρευτώ

Snapshot Η Αμάλ Κλούνεϊ δήλωσε ότι η ζωή και η καριέρα της ήταν πιο εύκολες πριν από τον γάμο της με τον Τζορτζ Κλούνεϊ.

Παλαιότερα κατάφερνε να διαχωρίζει την προσωπική της ζωή από την επαγγελματική, κάτι που άλλαξε μετά τον γάμο της.

Αρχικά ανησυχούσε για την εικόνα της λόγω της δημοσιότητας, αλλά πλέον θεωρεί πιο σημαντικό να ζει τη ζωή της. Snapshot powered by AI

«Ήταν ευκολότερο όταν μπορούσα να αποφασίζω εγώ για το είδος της δημοσιότητας που είχα», είπε η Αμάλ Κλούνεϊ, που εξήγησε ότι η ζωή και η καριέρα της ήταν πιο εύκολη πριν τον γάμο της με τον χολιγουντιανό ηθοποιό, Τζορτζ Κλούνεϊ.

«Ήταν κάτι καινούργιο που έπρεπε να μάθω να διαχειρίζομαι», πρόσθεσε η δικηγόρος σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η 48χρονη αναφέρθηκε στο πώς κατάφερνε παλαιότερα να διατηρεί ξεχωριστή την προσωπική της ζωή από την καριέρα της.

O Tζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Αλαμουντίν

«Ήταν ένα παράξενο φαινόμενο. Παλιά είχα την επαγγελματική μου ζωή και την προσωπική μου ζωή, οι οποίες μπορούσαν να διαφέρουν αρκετά, και κατάφερνα να μην τις ανακατεύω… και μετά παντρεύτηκα και αυτό άλλαξε αρκετά», είπε η Αμάλ Κλούνεϊ.

Και συνέχισε: «Στην αρχή ήμουν κάπως συνειδητοποιημένη για αυτή τη μονοδιάστατη οπτική, όπου ένιωθα ότι, λοιπόν, δεν μπορώ να με δουν να φοράω αυτό το φόρεμα ή να κάνω αυτό, επειδή τη Δευτέρα θα βρεθώ μπροστά σε δικαστή και δεν θέλω ο δικαστής να… αλλά ξέρεις, απλά δεν έχει τόση σημασία όσο το να ζεις τη ζωή σου».

«Τελικά, αν είσαι καλή σε αυτό που κάνεις, αυτό θα φανεί ή όχι», ανέφερε η Αμάλ Κλούνεϊ. Εξήγησε ότι δεν θα επέτρεπε στον παράγοντα της δημοσιότητας να την εμποδίσει να κάνει πράγματα που ήταν σημαντικά για την οικογένειά της ή για τη σχέση της.