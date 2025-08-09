Κόρινθος: «Τρελή πορεία» αυτοκινήτου - Κατέληξε στο εσωτερικό κρεοπωλείου - Δείτε φωτογραφίες

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στη γυάλινη πρόσοψη και «εισέβαλε» στον χώρο του καταστήματος

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (09/08) στα Λουτρά Ωραίας Ελένης στην Κόρινθο, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο κατέληξε στην πρόσοψη και στο εσωτερικό κρεοπωλείου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, αναφέρει το korinthostv.gr.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και «εισέβαλε» στο κατάστημα, σπάζοντας τη γυάλινη πρόσοψη.

Για καλή τους τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί με το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου να διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες από το συμβάν:

Διαβάστε επίσης