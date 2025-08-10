Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 52χρονη από την Άνω Τούμπα

Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση γυναίκας από την περιοχή της Άνω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 9 Αυγούστου.

Πρόκειται για την 52χρονη Θεοδώρα Σεφέρη. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 10/08/2025, για την εξαφάνιση της Θεοδώρας Σεφέρη και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.