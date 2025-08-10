Θεσσαλονίκη: Νεκρός 85χρονος λουόμενος στην Επανομή

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 85χρονος από την περιοχή Πάλιουρα της Επανομής στη Θεσσαλονίκη και παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν (ΚΑΡΠΑ) από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ η κατάστασή του δεν βελτιώθηκε.

Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση από τις λιμενικές Αρχές, το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα, Σάββατο 9 Αυγούστου, και η σορός του 85χρονου μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» για να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Προανάκριση για τα αίτια του θανάτου του διεξάγεται από το Α' Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

