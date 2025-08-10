«Τσίμπησαν» διαρρήκτη επ' αυτοφώρω στη Θεσσαλονίκη

Βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα και κατασχέθηκαν ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου και δισκία

«Τσίμπησαν» διαρρήκτη επ' αυτοφώρω στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Επ' αυτοφώρω συνελήφθη από περιπολούντες αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ένας 54χρονος, ο οποίος είχε διαρρήξει όχημα σταθμευμένο στην περιοχή του κέντρου της πόλης.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας σχετικά με το συμβάν που έγινε χθες, στη διάρκεια του ελέγχου, βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα και κατασχέθηκαν ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου και δισκία που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, τα οποία κατείχε χωρίς ιατρική συνταγή.

Ο 54χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Θα παραπεμφθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες.

