Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 5χρονος μετά από σύγκρουση ΙΧ με μηχανή
Η κατάσταση της υγείας του 5χρονου δεν εμπνέει ανησυχία
Στο νοσοκομείο διακομίσθηκε ένα αγόρι περίπου 5,5 ετών μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με μηχανή στην οδό Μοναστηρίου, στο ρεύμα εξόδου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ανήλικος, που επέβαινε στο δίκυκλο, όπως αναφέρει το voria.gr.
Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και τον παρέλαβε για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία
