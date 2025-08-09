Τραγωδία στην Εγνατία: Νεκρός σε τροχαίο ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα της Εγνατίας Οδού – Κρίσιμη η κατάσταση της συζύγου του

Τραγωδία στην Εγνατία: Νεκρός σε τροχαίο ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς
Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα της Παρασκευής (8/8) σε τροχαίο δυστύχημα, ο 55χρονος Κερκυραίος φωτογράφος και φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς.

Ο 55χρονος επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του σε αυτοκίνητο που εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα της Εγνατίας Οδού, λίγο πριν τα διόδια στα Τύρια.

Η 38χρονη σύζυγός του που επέβαινε επίσης στο μοιραίο όχημα, ακρωτηριάστηκε και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι, μέσω των κοινωνικών δικτύων, απηύθυνε δημόσια έκκληση για προσφορά αίματος προς ενίσχυση της 38χρονης Μαργαρίτας Σαμοΐλη, η οποία δίνει τη δική της μάχη για τη ζωή.

Το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κέρκυρας, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Γιάννη Δημητρά, μεταφέροντας τα συλλυπητήρια όλων των μελών του στην οικογένειά του.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Δημητράς

Γεννημένος στην Αθήνα το 1970, ο Γιάννης Δημητράς εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κέρκυρα, τόπο καταγωγής του, το 2000, όπου και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά. Σπούδασε Διεύθυνση Φωτογραφίας στη σχολή κινηματογράφου «Ευγενία Χατζίκου» και από το 1997 αφοσιώθηκε αποκλειστικά στη φωτογραφία.

Υπήρξε για χρόνια ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος από το 2005. Η δουλειά του είχε ευρεία αναγνώριση, με δημοσιεύσεις σε περιοδικά, καταλόγους μουσείων και βιβλία, ενώ είχε συνεργαστεί με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς της Κέρκυρας, όπως το ΔΗΠΕΘΕ και το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Είχε επίσης εργαστεί ως φωτογράφος πλατό σε κινηματογραφικές παραγωγές. Το καλλιτεχνικό του έργο είχε παρουσιαστεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία της Κέρκυρας και στον χώρο του πολιτισμού.

