Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τουριστικού βαν στον ΒΟΑΚ - Ένας σοβαρά τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Αυγούστου στο ύψος της Αγ. Πελαγίας στο Ηράκλειο, όταν δύο μίνι βαν συγκρούστηκαν σφοδρά μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr , τα δύο βαν συγκρούστηκαν μεταξύ τους, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που προβλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένα άτομο και για τον απεγκλωβισμό του έσπευσε στο σημείο η πυροσβεστική.

Σύμφωνα με μαρτυρίες το ένα από τα μικρά λεωφορεία, το οποίο μετέφερε Πολωνούς τουρίστες από το Καλάμι προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα πάνω στη στροφή και συγκρούστηκε με ένα όμοιου τύπου όχημα, το οποίο μετέφερε Σλοβένους τουρίστες προς το Ρέθυμνο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Επιτόπου έσπευσαν τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ,δύο οχήματα της ΕΜΑΚ και οχήματα της Τροχαίας εθνικών οδών. Από τους συνολικά 17 επιβαίνοντες των δύο οχημάτων τραυματίστηκαν οι οκτώ. Από αυτούς, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ οι επτά φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ο οδηγός του πρώτου οχήματος φέρει κατάγματα, αλλά – ως πρώτη εικόνα – δεν κινδυνεύει η ζωή του, αναφέρει η ίδια πηγή.