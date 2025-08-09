Θεσπρωτία: Μετωπική σύγκρουση με τρεις τραυματίες στο δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς

Μετωπική σύγκρουση στο δρόμο Ηγουμενίτσας -Πλαταριά στη Θεσπρωτία.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (08/08) στον δρόμο Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς στη Θεσπρωτία, στο σημείο «Γωνιά», με τρεις ανθρώπους να τραυματίζονται από τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε μετωπικά με ταξί που κινούνταν κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας του, αναφέρε το thespro.gr.

Από τη μετωπική σύγκρουση τραυματίστηκαν τρεις επιβάτες του ταξί. thespro.gr

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τρεις επιβάτες του ταξί, όλοι γερμανικής υπηκοότητας, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Φιλιατών για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το Ι.Χ. εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε μετωπικά με το ταξί. thespro.gr

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, η Αστυνομία και οδική βοήθεια, ενώ η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου διακόπηκε προσωρινά.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.

