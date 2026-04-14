Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν μέχρι λιποθυμίας συνομήλικό τους σε νησί των Κυκλάδων

Σοκ και έντονο προβληματισμό προκαλεί ένα βίντεο ντοκουμέντο που αποκάλυψε το Mega, στο οποίο έχει καταγραφεί ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων.

Στο βίντεο, παιδιά ηλικίας 16, 17, 18 ετών επιτίθενται με πρωτοφανή αγριότητα στο θύμα σε κεντρική πλατεία νησιού των Κυκλάδων. Οι εικόνες στο βίντεο, είναι σκληρές με τους τρεις ανήλικους να επιτίθενται χωρίς έλεος σε έναν συνομήλικό τους.

Στην παρέα των ανηλίκων εκτός από τους ανήλικους που επιτίθενται στον συνομήλικο τους φαίνονται και άλλα άτομα που παρακολουθούν άπραγοι όσα συμβαίνουν ενώ σε άλλη περίπτωση διακρίνεται και ένας ανήλικος που βρίζει.

Το θύμα προσπαθεί να ξεφύγει από τους θύτες που χτυπούν ασταμάτητα τον νεαρό με κλωτσιές και μπουνιές στο πρόσωπο. Ωστόσο μετά από μία κλωτσιά που δέχεται στο πρόσωπο, το θύμα πέφτει λιπόθυμο.

Οι νεαροί ακούγονται να φωνάζουν «λιποθύμησε» και στην συνέχεια τον εγκαταλείπουν στο έδαφος και εξαφανίζονται.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε άμεσα ασθενοφόρο το οποίο έφτασε στο σημείο και επανέφερε τον ανήλικο αποτρέποντας τα χειρότερα.

Οι εικόνες καταδεικνύουν με τον πιο σκληρό τρόπο την έξαρση της ανήλικης παραβατικότητας.

Όπως αναφέρεται, αφορμή για τον ξυλοδαρμό φαίνεται να ήταν μία κοπέλα.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

