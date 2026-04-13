Επιστροφή εκδρομέων Πάσχα: Απίστευτη ταλαιπωρία - Ουρές χιλιομέτρων από Κιάτο σε Ελευσίνα

Με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς η κυκλοφορία στους εθνικούς δρόμους αρχίζει σταδιακά να ομαλοποιείται, καθώς οι εκδρομείς του Πάσχα εξακολουθούν να επιστρέφουν προς το λεκανοπέδιο.

Αν και από το βράδυ της Δευτέρας παρατηρείται σταδιακή αποκλιμάκωση της κίνησης, νωρίτερα η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Από το μεσημέρι έως και το απόγευμα, στην Κινέτα σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων, ενώ δεν έλειψαν περιπτώσεις οδηγών που χρειάστηκαν πολλές ώρες για να διανύσουν τη διαδρομή από το Κιάτο μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας.

Η μαζική επιστροφή αποτυπώνεται και στους αριθμούς: μέσα σε ένα 24ωρο πέρασαν πάνω από 61.000 οχήματα από τις εθνικές οδούς, ενώ μόνο σε διάστημα 12 ωρών την Κυριακή καταγράφηκαν περισσότερα από 70.000 αυτοκίνητα στους άξονες Αθηνών - Κορίνθου και Αθηνών-Λαμίας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στο τμήμα Κινέτα - Μέγαρα, όπου η κυκλοφορία γινόταν σημειωτόν, με συνεχείς στάσεις. Ακόμη και όσοι επέλεξαν την παλαιά εθνική οδό, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ανάλογες καθυστερήσεις.

Στα διόδια της Ελευσίνας, η εικόνα βελτιώθηκε αργότερα μέσα στην ημέρα, όμως το μεσημέρι οι οδηγοί παρέμεναν ακινητοποιημένοι για περισσότερο από μία ώρα, ιδιαίτερα στο ύψος της Κακιάς Σκάλας.

Στην Αθηνών - Λαμίας, και ειδικότερα στα διόδια Αφιδνών, η κατάσταση ήταν πιο ήπια, ωστόσο με χαμηλές ταχύτητες και μικρές ουρές.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στα διόδια Μαλγάρων, όπου οι ουρές ξεπέρασαν το ένα χιλιόμετρο, με τις μπάρες να ανοίγουν κατά διαστήματα για την αποσυμφόρηση της κίνησης.

Αυξημένος φόρτος καταγράφηκε και στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, καθώς το πορθμείο δεν λειτουργεί λόγω ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα όλη η κυκλοφορία να διοχετεύεται μέσω της γέφυρας, με περίπου 2.500 οχήματα την ώρα.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, συνιστώντας προσοχή και χαμηλές ταχύτητες, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι για την αποφυγή επικίνδυνων παραβάσεων.

Λόγω της αυξημένης κίνησης, η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, με ενισχυμένη παρουσία της σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Έχουν ληφθεί επιπλέον μέτρα σε όλη τη χώρα, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Βάσει των στοιχείων της Τροχαίας, από το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα έως τις 06:00 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα διήλθαν συνολικά 61.414 οχήματα από τα δύο εθνικά δίκτυα (32.948 από την Αθηνών–Κορίνθου και 28.466 από την Αθηνών–Λαμίας).

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι από τις 22:00 επιτρέπεται η κυκλοφορία για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου προς τα αστικά κέντρα.