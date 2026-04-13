Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Μηχανή «καρφώθηκε» σε δέντρο - Στο νοσοκομείο η 30χρονη οδηγός
Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο η 30χρονη οδηγός της μοτοσικλέτας που εξετράπη της πορείας της στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου, με αποτέλεσμα να «καρφωθεί» σε δέντρο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/4) στην Πάτρα όταν μοτοσυκλέτα έφυγε από την πορεία της και καρφώθηκε σε δέντρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, 30χρονη οδηγός μοτοσυκλέτας που κινούνταν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου, με κατεύθυνση από Βραχνέικα προς Πάτρα, τραυματίστηκε βαριά όταν η μηχανή της εξετράπη της πορείας της και «καρφώθηκε» σε δένδρο.
Άμεσα στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο που μετέφερε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο την 30χρονη οδηγό.
Τα αίτα του τροχαίου διερευνώνται.
