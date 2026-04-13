Εύβοια: Σφοδρό τροχαίο με 5 νεαρούς τραυματίες - Το ΙΧ τους έπεσε σε χαντάκι

Πέντε άτομα τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα στην Εύβοια, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι στον νέο δρόμο που οδηγεί προς τα Νέα Στύρα, στον Δήμο Καρύστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, στο όχημα επέβαιναν μία 20χρονη και τέσσερις νεαροί ηλικίας 20 και 21 ετών.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καρύστου, όπου τους παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το νοσηλευτικό προσωπικό. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή, ενώ μέχρι και τη Δευτέρα 13 Απριλίου παρέμεναν για νοσηλεία στο νοσοκομείο.