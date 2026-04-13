Μυτιλήνη: Δίκυκλο προσέκρουσε σε απορριμματοφόρο - Νεκρός ο οδηγός
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές
- Στη Μυτιλήνη σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα μεταξύ δικύκλου και απορριμματοφόρου, με θύμα τον αναβάτη του δικύκλου.
- Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Απριλίου.
- Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
- Ο οδηγός του απορριμματοφόρου κατέθεσε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος σύμφωνα με τη διαδικασία.
Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/04) στη Μυτιλήνη, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο όχημα που εκτελούσε εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων, με αποτέλεσμα τον θάνατο του αναβάτη.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές.
Ο οδηγός του απορριμματοφόρου οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, όπου έδωσε κατάθεση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία.
