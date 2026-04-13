Μυτιλήνη: Δίκυκλο προσέκρουσε σε απορριμματοφόρο - Νεκρός ο οδηγός

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/04) στη Μυτιλήνη, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο όχημα που εκτελούσε εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων, με αποτέλεσμα τον θάνατο του αναβάτη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, όπου έδωσε κατάθεση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία.