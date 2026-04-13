Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ με δύο τραυματίες

Η Τροχαία ΒΟΑΚ κατέγραψε το περιστατικό, διερευνά τα αίτια και ρύθμισε την κυκλοφορία.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Αγίου Ραφαήλ στον Αποκόρωνα Χανίων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό προκλήθηκε από σύγκρουση δύο οχημάτων στην εθνική οδό Χανίων – Ρεθύμνου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο επιβαίνοντες, χωρίς ωστόσο η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τους τραυματίες για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Το τροχαίο προκάλεσε σημαντική επιβάρυνση στην κυκλοφορία, με μεγάλες ουρές οχημάτων να σχηματίζονται και στα δύο ρεύματα. Άμεσα έσπευσε και η Τροχαία ΒΟΑΚ, η οποία κατέγραψε το περιστατικό, διερευνά τα αίτια και ρύθμισε την κυκλοφορία για την αποσυμφόρηση του δρόμου.