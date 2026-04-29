Συνδυασμός 5 κοινών παθήσεων αυξάνει σιωπηλά τον κίνδυνο καρκίνου

Το καρδιαγγειακό-νεφρικό-μεταβολικό σύνδρομο συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου.

Συνδυασμός 5 κοινών παθήσεων αυξάνει σιωπηλά τον κίνδυνο καρκίνου
Παθήσεις όπως η υπέρταση, ο διαβήτης και η νεφρική νόσος συχνά αντιμετωπίζονται ξεχωριστά. Αλλά στην πραγματικότητα, συχνά επικαλύπτονται και, όταν συμβαίνει αυτό, σχηματίζουν αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν καρδιαγγειακό-νεφρικό-μεταβολικό (CKM) σύνδρομο.

Τώρα, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι αυτός ο συνδυασμός επιμέρους προβλημάτων υγείας μπορεί να συνδέεται όχι μόνο με καρδιακές και νεφρικές παθήσεις, αλλά και με υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν μεγάλους πληθυσμούς για να εξετάσουν πώς το σύνδρομο CKM σχετίζεται με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα υγείας.

Διαπίστωσαν ότι άτομα με χαρακτηριστικά αυτού του συνδρόμου είχαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων καρκίνων σε σύγκριση με εκείνα που δεν το είχαν. Ο κίνδυνος φάνηκε να αυξάνεται καθώς υπήρχαν περισσότερα συστατικά του συνδρόμου.

Οι 5 επιμέρους παθήσεις ήταν:

  1. υπέρταση
  2. μη φυσιολογική χοληστερόλη
  3. υψηλό σάκχαρο στο αίμα
  4. υπερβολικό βάρος και
  5. μειωμένη νεφρική λειτουργία

Με απλά λόγια, όσο πιο αλληλένδετες γίνονταν αυτές οι παθήσεις, τόσο ισχυρότερη ήταν η συσχέτιση με τον κίνδυνο καρκίνου.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η έρευνα έδειξε μόνο συσχέτιση και όχι για απόδειξη ότι το σύνδρομο CKM προκαλεί άμεσα καρκίνο. Εντούτοις, η συνέπεια των ευρημάτων υποδηλώνει μια ουσιαστική σύνδεση.

Τι είναι το καρδιαγγειακό-νεφρικό-μεταβολικό σύνδρομο (CKM);

Το σύνδρομο CKM είναι ένα σχετικά νέο πλαίσιο, με το οποίο ομαδοποιούνται παθήσεις που συχνά εμφανίζονται ταυτόχρονα και επηρεάζουν η μία την άλλη. Συνήθως περιλαμβάνει:

  • Μεταβολικά προβλήματα όπως η παχυσαρκία και η αντίσταση στην ινσουλίνη
  • Καρδιαγγειακούς παράγοντες, όπως η υπέρταση
  • Νεφρική δυσλειτουργία

Αντί να τα βλέπουμε ως ξεχωριστά προβλήματα, το CKM υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν ως μέρος ενός ευρύτερου συστήματος, που επηρεάζει τη συνολική υγεία.

Γιατί αυτές οι παθήσεις μπορεί να συνδέονται με τον καρκίνο

Η σύνδεση πιθανότατα έγκειται σε κοινές βιολογικές οδούς.

Η χρόνια φλεγμονή είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες. Όταν το σώμα βρίσκεται σε παρατεταμένη φλεγμονώδη κατάσταση (όπως συχνά παρατηρείται σε μεταβολικές και καρδιαγγειακές παθήσεις) μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον, που υποστηρίζει την ανώμαλη κυτταρική ανάπτυξη.

Οι ορμονικές αλλαγές παίζουν επίσης ρόλο. Η αντίσταση στην ινσουλίνη, για παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα κυκλοφορούσας ινσουλίνης και σχετικών σημάτων ανάπτυξης, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο διαιρούνται τα κύτταρα.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι διαδικασίες μπορούν να συμβάλουν σε αλλαγές σε κυτταρικό επίπεδο, οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου.

Ο ρόλος του μακροχρόνιου μεταβολικού στρες

Το σύνδρομο CKM αντικατοπτρίζει μια κατάσταση συνεχούς μεταβολικής καταπόνησης στο σώμα.

Όταν τα συστήματα που είναι υπεύθυνα για τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, της αρτηριακής πίεσης και της νεφρικής λειτουργίας βρίσκονται υπό συνεχή πίεση, οι επιπτώσεις δεν είναι μεμονωμένες. Αντίθετα, επηρεάζουν πολλά όργανα και διεργασίες.

Αυτή η σωρευτική επίπτωση στον οργανισμό μπορεί να εξηγήσει το γιατί ο κίνδυνος δεν περιορίζεται σε μία ασθένεια, αλλά επεκτείνεται σε πολλές, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου.

Τι σημαίνει αυτό στην πραγματική ζωή

Τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι τα άτομα με σύνδρομο CKM θα αναπτύξουν καρκίνο. Αλλά υπογραμμίζουν τη σημασία του να βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις ως αλληλένδετες και όχι ξεχωριστές.

Η διαχείριση ενός προβλήματος, όπως η αρτηριακή πίεση ή το σάκχαρο στο αίμα, μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στη συνολική υγεία. Οι ίδιοι παράγοντες του τρόπου ζωής, που υποστηρίζουν την καρδιακή και μεταβολική υγεία, μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο καρκίνου.

Μια αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η υγεία

Μία από τις πιο σημαντικές επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι εννοιολογική.

Αντί να αντιμετωπίζονται οι ασθένειες μεμονωμένα, δίνεται αυξανόμενη έμφαση στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα διαφορετικά συστήματα. Το σύνδρομο CKM είναι μέρος αυτής της μετατόπισης, αναγνωρίζοντας ότι το σώμα λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο.

Αυτή η προοπτική μπορεί να βοηθήσει στην καθοδήγηση πιο ολοκληρωμένων στρατηγικών πρόληψης στο μέλλον.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι καρκίνοι συνδέονται πιο έντονα με αυτό το σύνδρομο;

Η έρευνα υποδεικνύει διάφορους τύπους, αλλά τα ακριβή πρότυπα μπορεί να διαφέρουν. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να διευκρινιστεί ποιοι καρκίνοι επηρεάζονται περισσότερο.

Μπορεί η βελτίωση της μεταβολικής υγείας να μειώσει αυτόν τον κίνδυνο;

Μπορεί να βοηθήσει. Αν και καμία μεμονωμένη αλλαγή δεν εξαλείφει τον κίνδυνο, η βελτίωση επιμέρους παραγόντων, όπως η αρτηριακή πίεση, το βάρος και το σάκχαρο στο αίμα, μπορεί να υποστηρίξει τη συνολική υγεία και μπορεί να μειώσει τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο ασθένειας.

Συμπέρασμα

Το καρδιαγγειακό-νεφρικό-μεταβολικό (CKM) σύνδρομο υπογραμμίζει πόσο στενά συνδεδεμένες είναι οι διαφορετικές πτυχές της υγείας. Νέα έρευνα προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο, υποδηλώνοντας ότι τα ίδια πρότυπα, που επηρεάζουν την καρδιά και τον μεταβολισμό, μπορεί επίσης να επηρεάσουν τον κίνδυνο καρκίνου.

Το βασικό συμπέρασμα δεν είναι ο συναγερμός, αλλά η προοπτική. Οι κίνδυνοι για την υγεία σπάνια υπάρχουν μεμονωμένα και η αντιμετώπισή τους ως μέρος ενός ευρύτερου συστήματος μπορεί να προσφέρει την πιο αποτελεσματικά σχήματα θεραπείας στο μέλλον.

Πηγές:
healthday.com
cdc.gov
nhs.uk

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Λιάγκας, Σκορδά ή Super Κατερίνα; «Μάχη» για την πρωτιά

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διασωληνωμένη 12χρονη ύστερα από σοβαρό τροχαίο στη Μεσαρά

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Κατηγορούν τη Meta ότι επιτρέπει σε ανήλικους κάτω των 13 ετών να έχουν πρόσβαση σε Instagram και Facebook

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Μητέρα πλαστογράφησε τη διάγνωση καρκίνου του 6χρονου γιου της για να αγοράζει είδη πολυτελείας

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Το αστείο για τον γάμο του με τη Μελάνια και ο έρωτας της μητέρας του για τον ...Κάρολο -«Λυπάμαι αγάπη μου, είναι ένα ρεκόρ που δεν θα ξεπεράσουμε»

11:30ΥΓΕΙΑ

Συνδυασμός 5 κοινών παθήσεων αυξάνει σιωπηλά τον κίνδυνο καρκίνου

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Πλήρωσε 20.000 ευρώ για να βάλει δόντια στην Τουρκία αλλά τώρα δεν μπορεί να φάει

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ταξί που μετέφερε τον 89χρονο στον ΕΦΚΑ: «Ήταν χαλαρός σε καλή διάθεση»

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στον ΟΑΣΘ την Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στο Πρωτοδικείο: Η Δικαστική Αστυνομία διευκρινίζει ποιες είναι οι αρμοδιότητές της

11:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Eξηγήσεις στη Βουλή για τον πόλεμο στο Ιράν θα δώσει ο υπουργός Πολέμου

11:16ΕΘΝΙΚΑ

ICEYE Hellas: Δορυφόροι ελληνικής τεχνολογίας που «βλέπουν» τη Γη σε κάθε συνθήκη

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος:Θρίλερ στο Μόντε Σμιθ- Το παρασκήνιο της ρήξης του ζεύγους που οδήγησε στην πτώση ΙΧ σε γκρεμό

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραγκούνης για 89χρονο που πυροβόλησε στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο: Είχε ξαναπάει, ήταν ευγενικός μέχρι τώρα

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Ήθελα απλώς να κάνω θόρυβο, αν ήθελα να σκοτώσω θα σκότωνα» είπε ο 89χρονος πιστολέρο

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για την Ελλάδα - Η Πέμπτη που φέρνει χειμωνιάτικο σκηνικό

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Τι κατέθεσε στη δίκη που μπορεί να αλλάξει το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης - «Δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε σενάριο Terminator»

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι Φρουροί της Επανάστασης καταλαμβάνουν πλήρως την εξουσία εν καιρώ πολέμου - Πώς υποβαθμίζεται ο ρόλος του Χαμενεΐ

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων μετά την επίθεση στο πρώην Ειρηνοδικείο

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε ΕΦΚΑ-Εφετείο: Ξύπνησαν μνήμες από τον δολοφόνο με το τσεκούρι στην εφορία της Κοζάνης - Τι λέει ο προϊστάμενος της ΔΟΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει με σε λυγμούς

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την ψυχρή εισβολή - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

10:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποσότητα κοκαΐνης συμβατή με τοξικότητα που επιφέρει θάνατο βρέθηκε στη Μυρτώ

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία διευθύντριας στον Κολωνό: Έρευνα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης - Τι απαντά για το «bullying»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος:Θρίλερ στο Μόντε Σμιθ- Το παρασκήνιο της ρήξης του ζεύγους που οδήγησε στην πτώση ΙΧ σε γκρεμό

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 89χρονος πιστολέρο: Οι συντάξεις άνω των 2.500 ευρώ και η νοσηλεία

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κατά συρροή δολοφόνος του Βερσάτσε με IQ 147 πήρε το μυστικό μαζί του στον τάφο

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κοκτέιλ ουσιών εντοπίστηκε στον οργανισμό της 19χρονης Μυρτούς

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Καλαμάτα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 44χρονος Αλβανός που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο

07:30ΥΓΕΙΑ

Ποια «σιωπηλή» πάθηση των οστών επηρεάζει το 40% των ενηλίκων - Τι πρέπει να γνωρίζετε

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Σοβαρός τραυματισμός εργαζόμενης σε σούπερ μάρκετ - Ακρωτηριάστηκε εν ώρα εργασίας

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι υποστηρίζει ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Ήθελα απλώς να κάνω θόρυβο, αν ήθελα να σκοτώσω θα σκότωνα» είπε ο 89χρονος πιστολέρο

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Πλήρωσε 20.000 ευρώ για να βάλει δόντια στην Τουρκία αλλά τώρα δεν μπορεί να φάει

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο βασιλιάς Κάρολος στον Τραμπ - Η λαμπερή δεξίωση και τα γκουρμέ πιάτα με...μέλι του Λευκού Οίκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ