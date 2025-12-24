«Για όλα φταίει ο Πούτιν» - Ρωσικό χριστουγεννιάτικο σποτ ειρωνεύεται την Ευρώπη

Το σατιρικό βίντεο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης στοχοποιεί την Ευρώπη για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση

Στιγμιότυπο από το σατιρικό σποτ του Russia Today

Ένα έντονα σατιρικό χριστουγεννιάτικο σποτ, που αποδίδεται στη ρωσική κρατική τηλεόραση και στο δίκτυο RT_India, προβλήθηκε πρόσφατα και προκάλεσε αντιδράσεις εκτός Ρωσίας. Το βίντεο στοχοποιεί την Ευρώπη, κατηγορώντας ειρωνικά τη δυτική πολιτική γραμμή για τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών.

Ο «Ζελένσκι - Άγιος Βασίλης»

Στο επίκεντρο του σποτ βρίσκεται μια παρωδία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος εμφανίζεται ως Άγιος Βασίλης, ντυμένος στα μπλε και με ουκρανικά σύμβολα. Γύρω του προβάλλονται ψηφιακά επεξεργασμένες (AI) εκδοχές Ευρωπαίων πολιτικών και γνωστών δημοσιογράφων, οι οποίοι συμμετέχουν σε ένα χριστουγεννιάτικο μουσικό δρώμενο.

Όλοι επαναλαμβάνουν, με σαρκαστικό τόνο, ότι για κάθε πρόβλημα – από την οικονομία μέχρι την ασφάλεια – «φταίει ο Πούτιν».

Ενέργεια, ακρίβεια και φόβος στο επίκεντρο

Στις σκηνές του βίντεο παρουσιάζονται εικόνες που παραπέμπουν σε ενεργειακή κρίση και κοινωνική ανασφάλεια: υψηλοί λογαριασμοί ρεύματος, φτωχοποιημένες οικογένειες, πανάκριβα γιορτινά τραπέζια και μετανάστες που εμφανίζονται να καθονται κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

ρωσία - σποτ

Σε ένα από τα πιο προκλητικά στιγμιότυπα, ένας άνδρας ακονίζει απειλητικά ένα μαχαίρι, ενώ το αφήγημα επαναλαμβάνει ότι ακόμη και αυτά τα φαινόμενα αποδίδονται - υποτίθεται άκριτα - στη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σάτιρα της ευρωπαϊκής ηγεσίας. Παιδική χορωδία τραγουδά μπροστά σε μια AI εκδοχή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποστηρίζοντας ότι ακόμα και οι «γραφειοκράτες που καταδιώκουν τους πολίτες» υπάρχουν εξαιτίας του Πούτιν.

Το μήνυμα επιχειρεί να παρουσιάσει την Ευρώπη ως εγκλωβισμένη σε μια αφήγηση συλλογικής ενοχοποίησης της Ρωσίας για κάθε εσωτερικό πρόβλημα.

Στην κορύφωση του σποτ, ο «Ζελένσκι – Άγιος Βασίλης» εμφανίζεται να κλέβει τα δώρα των παιδιών, κοιτώντας ειρωνικά την κάμερα. Ακολουθεί η φράση ότι και αυτό «είναι εξαιτίας του Πούτιν».

Το βίντεο κλείνει με μια ευρωπαϊκή οικογένεια να παρακολουθεί τηλεόραση, όπου παρουσιαστές και σχολιαστές επαναλαμβάνουν το ίδιο αφήγημα, πριν ακουστεί η τελική προτροπή: «Αγαπητοί Ευρωπαίοι, κρατήστε την τυφλή σας πίστη για τον Άγιο Βασίλη».

Το σποτ ερμηνεύεται ως ακόμη μία επικοινωνιακή κίνηση της Μόσχας, με στόχο να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή πολιτική στάση απέναντι στη Ρωσία και να παρουσιάσει τις δυτικές κυβερνήσεις ως υπεύθυνες για την ακρίβεια και την κοινωνική πίεση που βιώνουν οι πολίτες τους.

Η προβολή του εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του επικοινωνιακού πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση, με τη σάτιρα και την πρόκληση να αποτελούν βασικά εργαλεία.

