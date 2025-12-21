Μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ: «Ο Πούτιν θέλει να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία»

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών συνεχίζουν να προειδοποιούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει εγκαταλείψει τους στόχους του να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και να ανακτήσει τμήματα της Ευρώπης που ανήκαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, την ώρα που οι διαπραγματευτές επιδιώκουν να δώσουν ένα τέλος στον πόλεμο που θα άφηνε στη Ρωσία μικρότερα εδαφικά κέρδη, σύμφωνα το Reuters το οποίο επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Οι εκθέσεις παρουσιάζουν μια εικόνα εντελώς διαφορετική από αυτή που σκιαγραφούν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και οι διαπραγματευτές του, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο. Η πιο πρόσφατη από τις αναφορές χρονολογείται στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών έρχονται επίσης σε αντίθεση με τις συνεχείς δηλώσεις του Ρώσου ηγέτη ότι δεν αποτελεί απειλή για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις πηγές, τα ευρήματα αυτά ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις απόψεις των Ευρωπαίων ηγετών και των μυστικών υπηρεσιών ότι ο Πούτιν επιδιώκει να κατακτήσει όχι μόνο ολόκληρη την Ουκρανία αλλά και τα εδάφη των πρώην κρατών του σοβιετικού μπλοκ, συμπεριλαμβανομένων των χωρών-μελών της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

«Οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών ανέκαθεν έδειχναν ότι ο Πούτιν θέλει περισσότερα», δήλωσε ο Μάικ Κουίγκλι, Δημοκρατικό μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής, σε συνέντευξή του στο Reuters. «Οι Ευρωπαίοι είναι πεπεισμένοι για αυτό. Οι Πολωνοί είναι απολύτως πεπεισμένοι για αυτό. Οι χώρες της Βαλτικής πιστεύουν ότι θα είναι οι πρώτες (σ.σ. που θα βρεθούν αντιμέτωπες με τον Πούτιν)».

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% των εδαφών της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μέρους του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ, των επαρχιών που αποτελούν το βιομηχανικό κέντρο του Ντονμπάς, τμημάτων των επαρχιών Ζαπορίζια και Χερσώνα και τέλος της Κριμαίας, της στρατηγικής χερσονήσου της Μαύρης Θάλασσας.

Ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι η Κριμαία και οι τέσσερις επαρχίες ανήκουν στη Ρωσία. Από την πλευρά του, ο Τραμπ πιέζει το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από το μικρό τμήμα του Ντονέτσκ που ελέγχουν, ως μέρος μιας προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, ένα αίτημα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι περισσότεροι Ουκρανοί απορρίπτουν.

«Η ομάδα του προέδρου έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία είναι πιο κοντά από ποτέ», δήλωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χωρίς να αναφερθεί στις εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών.

Σε μια ανάρτηση στο «X» το Σάββατο, η διευθύντρια της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, Τούλσι Γκάμπαρντ, δήλωσε ότι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ενημέρωσαν τους νομοθέτες ότι «η Ρωσία επιδιώκει να αποφύγει έναν μεγαλύτερο πόλεμο με την Ευρώπη» και ότι η απόδοση των στρατευμάτων της στην Ουκρανία δείχνει ότι προς το παρόν δεν έχει την ικανότητα να καταλάβει «ολόκληρη την Ουκρανία, πόσο μάλλον την Ευρώπη».

Πεσκόφ: «Ο Πούτιν είναι έτοιμος για διάλογο με τον Μακρόν» Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος για διάλογο» με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν αν υπάρχει η πολιτική «βούληση» για αυτό, διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Από την πλευρά του, ο Μακρόν δήλωσε -αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ- «πως είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει με τον Πούτιν» και επ’ αυτού «πιθανόν είναι σημαντικό να θυμίσουμε τι είπε ο πρόεδρος» της Ρωσίας στη μεγάλη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε προχθές Παρασκευή, ότι δηλαδή «είναι έτοιμος να εμπλακεί σε διάλογο με τον Μακρόν», εξήγησε ο Πεσκόφ. «Αν υπάρχει αμοιβαία πολιτική βούληση, αυτό μπορεί να ιδωθεί μόνο θετικά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, κατά το πρακτορείο. Ο Πεσκόφ αναφερόταν σε δήλωσε που έκανε ο πρόεδρος της Γαλλίας τις πρώτες πρωινές ώρες προχθές Παρασκευή στις Βρυξέλλες, μετά το πέρας της συνόδου στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της την επόμενη διετία. «Νομίζω ότι θα μπορούσε να ξαναγίνει ωφέλιμο να μιλήσουμε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν», είπε ο Μακρόν στον Τύπο. «Διαπιστώνω ότι υπάρχουν κάποιοι που μιλούν στον Βλαντίμιρ Πούτιν», πρόσθεσε, προφανώς αναφερόμενος στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ. «Επομένως νομίζω πως εμείς, οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί, έχουμε συμφέρον να διαμορφώσουμε πλαίσιο για να ξαναρχίσουμε αυτή τη συζήτηση διότι αν όχι, θα συζητάμε μεταξύ μας και με διαπραγματευτές που συζητούν μόνοι με τους Ρώσους, κάτι που δεν είναι το καλύτερο», εξήγησε.

