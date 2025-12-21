Κρεμλίνο: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν-Τραμπ - Νέος γύρος διαπραγματεύσεων στο Μαϊάμι
Το πρόγραμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν περιλαμβάνει ακόμη τηλεφωνική κλήση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.
Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι πιθανότητες για ειρήνη στην Ουκρανία δεν έχουν βελτιωθεί από τις αλλαγές στις αμερικανικές προτάσεις που υπέβαλαν οι Ευρωπαίοι και η Ουκρανία, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.
Επιπλέον, η ιδέα μιας τριμερούς συμφωνίας Ρωσίας-ΗΠΑ-Ουκρανίας δεν είχε συζητηθεί.
Ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ, χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» τις συνομιλίες στο Μαϊάμι με τους απεσταλμένους του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σχετικά με ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία. «Οι συζητήσεις διεξάγονται εποικοδομητικά», είπε.
Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων, που ξεκίνησε χθες, θα συνεχιστεί σήμερα, πρόσθεσε.
Το Κίεβο «επιχειρεί να διαταράξει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης επιτιθέμενο σε εμπορικά πλοία και μη επανδρωμένα σκάφη στη Μαύρη Θάλασσα με drones», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Tass ο Γιούρι Πίλιψον , διευθυντής του Δεύτερου Ευρωπαϊκού Τμήματος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.
«Οι εισβολές του καθεστώτος του Κιέβου στη Μαύρη Θάλασσα στοχεύουν σαφώς στην παρεμπόδιση της επίπονης εργασίας που γίνεται για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων στην ουκρανική κρίση και στην παρεμπόδιση της προόδου της διαπραγματευτικής διαδικασίας, η επιτυχία της οποίας ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Άγκυρα», δήλωσε ο διπλωμάτης.
Ο Πίλιψον τόνισε επίσης ότι οι περιοδικές επιθέσεις του ουκρανικού στρατού σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές «όχι μόνο βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα των χωρών της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και αναστατώνουν τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας».
Ντμίτριεφ: «Το «Βαθύ Κράτος» προσπαθεί να εξαπολύσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο»
Το «Βαθύ Κράτος» επιχειρεί να πυροδοτήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο τροφοδοτώντας την αντιρωσική παράνοια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό δήλωσε ο Kirill Dmitriev, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tass, σχολιάζοντας δήλωση της διευθύντριας των Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Tulsi Gabbard. Ο Gabbard, υπενθυμίζει το Tass, διέψευσε δημοσιεύματα σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τα ρωσικά σχέδια για την επιβολή ελέγχου σε ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας και σε άλλα μέρη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο Dmitriev δημοσίευσε τη δήλωση στο X και τη σχολίασε.
Πεσκόφ: «Ο Πούτιν είναι έτοιμος για διάλογο με τον Μακρόν»
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι «έτοιμος για διάλογο» με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο RIA Novosti.
Ηλύσια Πεδία: «Τώρα είναι χρήσιμο να μιλήσουμε ξανά με τον Πούτιν»
«Τώρα που η προοπτική εκεχειρίας και ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων γίνεται σαφέστερη, είναι χρήσιμο να μιλήσουμε ξανά με τον Πούτιν», ανέφεραν πηγές από το Ελιζέ, αναφερόμενες στη δηλωμένη προθυμία του Κρεμλίνου να επαναλάβει τον διάλογο μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Γαλλίας. Λίγο πριν, η γαλλική προεδρία είχε ανακοινώσει ότι οι όροι της συνάντησης μεταξύ του Μακρόν και του Ρώσου προέδρου «θα αποφασιστούν τις επόμενες ημέρες».