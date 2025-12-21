Ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ, χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» τις συνομιλίες στο Μαϊάμι με τους απεσταλμένους του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σχετικά με ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία. «Οι συζητήσεις διεξάγονται εποικοδομητικά», είπε.

Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων, που ξεκίνησε χθες, θα συνεχιστεί σήμερα, πρόσθεσε.

Το Κίεβο «επιχειρεί να διαταράξει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης επιτιθέμενο σε εμπορικά πλοία και μη επανδρωμένα σκάφη στη Μαύρη Θάλασσα με drones», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Tass ο Γιούρι Πίλιψον , διευθυντής του Δεύτερου Ευρωπαϊκού Τμήματος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.

«Οι εισβολές του καθεστώτος του Κιέβου στη Μαύρη Θάλασσα στοχεύουν σαφώς στην παρεμπόδιση της επίπονης εργασίας που γίνεται για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων στην ουκρανική κρίση και στην παρεμπόδιση της προόδου της διαπραγματευτικής διαδικασίας, η επιτυχία της οποίας ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Άγκυρα», δήλωσε ο διπλωμάτης.

Ο Πίλιψον τόνισε επίσης ότι οι περιοδικές επιθέσεις του ουκρανικού στρατού σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές «όχι μόνο βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα των χωρών της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και αναστατώνουν τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας».

Ντμίτριεφ: «Το «Βαθύ Κράτος» προσπαθεί να εξαπολύσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο»