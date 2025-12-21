Ο Ζελένσκι ζητά ευρύτερες διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους μετά τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ
«Κινούμαστε με αρκετά γρήγορους ρυθμούς και η ομάδα μας στη Φλόριντα εργάζεται μαζί με την αμερικανική πλευρά» ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Κυριακή σε ευρύτερες διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους, μετά τις συνομιλίες που είχαν την περασμένη εβδομάδα στη Φλόριντα ομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας.
«Κινούμαστε με αρκετά γρήγορους ρυθμούς και η ομάδα μας στη Φλόριντα εργάζεται μαζί με την αμερικανική πλευρά», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram. Πρόσθεσε ότι μόλις είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε.
