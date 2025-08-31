Τελεσίγραφο Μητσοτάκη προς τις εταιρείες ενέργειας: Μειώστε τα τιμολόγια αλλιώς θα παρέμβουμε

Το μήνυμα του πρωθυπουργού ήρθε εξ' αφορμής της χαμηλής χονδρικής τιμής, η οποία ωστόσο δεν περνάει στη λιανική  

Τελεσίγραφο Μητσοτάκη προς τις εταιρείες ενέργειας: Μειώστε τα τιμολόγια αλλιώς θα παρέμβουμε

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Dan Jοrgensen, στο Μέγαρο Μαξίμου, Πέμπτη 17 Ιουλίου 2025.

Ηχηρό μήνυμα προς τις εταιρείες ενέργειας περιελάμβανε μεταξύ άλλων η σημερινή ανασκόπηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο καθιερωμένο του κυριακάτικο μήνυμα ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερο στο λεγόμενο ενεργειακό καλάθι. Σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής τον Αύγουστο και προειδοποίησε τις εταιρείες ενέργειας ότι αν η πτώση δεν μεταφερθεί και στα τιμολόγια λιανικής η κυβέρνηση θα παρέμβει υπέρ των καταναλωτών.

Αναλυτικά ανέφερε στο επίμαχο απόσπασμα της ανασκόπησής του:

Ξεκινώ τη σημερινή ανασκόπηση με ένα θέμα που ξέρω πως απασχολεί κάθε νοικοκυριό. Αναφέρομαι στο ενεργειακό καλάθι και το κόστος της ενέργειας. Φέτος άρχισε να φαίνεται η συστηματική δουλειά των τελευταίων ετών στη μετάβαση της χώρας και της εγχώριας αγοράς ενέργειας προς πιο καθαρή και πιο φθηνή ηλεκτρική ενέργεια. Η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον μεταξύ των πρώτων χωρών παγκοσμίως στην αξιοποίηση των ΑΠΕ, πορεία που θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει, πλέον, ότι η Ελλάδα αποκτά σταδιακά ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία και μετατρέπεται από καθαρό εισαγωγέα σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας.

Με τη βοήθεια των νέων ΑΠΕ, του ήλιου και των ανέμων αλλά χάρη και στις δικές μας παρεμβάσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να διορθώσουμε αστοχίες της ενιαίας αγοράς ενέργειας, φέτος το καλοκαίρι οι τιμές χονδρικής έπεσαν τον Αύγουστο πολύ σημαντικά.

Σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, οι τιμές χονδρικής φέτος μειώθηκαν κατά 29%, ενώ η ψαλίδα της περιοχής μας με την κεντρική Ευρώπη περιορίστηκε σημαντικά, με τη χώρα μας να έχει χαμηλότερες τιμές χονδρικής τον Αύγουστο από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία. Η πτώση αυτή πρέπει να αντανακλάται και στα τιμολόγια λιανικής. Εύλογα, λοιπόν, αναμένω η πτώση αυτή να μεταφερθεί και στις τιμές της λιανικής τον επόμενο μήνα, δηλαδή στον τελικό καταναλωτή. Αν αυτό δεν συμβεί θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών, όπως έχουμε άλλωστε κάνει επανειλημμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η πράσινη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να υπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα των πολλών, ώστε τελικά να βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι από αυτήν, και όχι κάποιοι μόνο σε βάρος των περισσότερων

