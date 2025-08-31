Μαρινάκης: «Δεξιά ατζέντα» είναι η δική μας στρατηγική - Τι απαντά για το κόμμα Σαμαρά

Λάθη στην επικοινωνιακή διαχείριση θεμάτων που «πλήγωσαν τη βάση της παράταξης» ομολογεί σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ την ίδια ώρα ρίχνει τους τόνους έναντι των δύο πρώην πρωθυπουργών Καραμανλή και Σαμαρά.

- Η δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά θεωρείται πιθανή. Πώς σχολιάζετε την πιθανότητα δημιουργίας νέου φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, με δεδομένο ότι η ΝΔ φαίνεται να χάνει διαρκώς από τα δεξιά της;

- Δεν θα ήθελα να σχολιάσω φήμες, ειδικά για έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της ΝΔ. Από κει και πέρα, πράγματι κάποιοι επενδύουν και στη χώρα μας στην ακροδεξιά ρητορική και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε. Πιστεύω ότι το μόνο «αντίδοτο» σε αυτή την προσπάθεια είναι η παράθεση της πραγματικότητας με απλά παραδείγματα:

Θα μπορούσε να ορθώσει ανάστημα στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας κάποιος που κάνει τα «στραβά μάτια» στην επίθεση που δέχθηκε η Ουκρανία; Θα εμπιστευόμασταν να φέρει στη χώρα 40 δισ. για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, όπως έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας αρνητής των εμβολίων; Θα στέλναμε σε κρίσιμες συνόδους κορυφής έναν πολιτικό που λέει δημοσίως ότι μας «τσιπάρουν» με τις νέες ταυτότητες; Θα ήθελαν οι πολίτες μια νέα -ω μη γένοιτο- υβριδική απειλή στα σύνορα να τη διαχειριστεί ένας από τους πολιτικούς που επένδυσαν σε «χαμένα βαγόνια» και «εξαφανισμένους νεκρούς»; Αυτό που πραγματικά αποτελεί «δεξιά ατζέντα» είναι μια στρατηγική για μια υπερήφανη και ισχυρή Ελλάδα.

Και επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη η χώρα μας κατάφερε να σταθεί όρθια και να μεγαλώσει, στην πιο δύσκολη παγκόσμια συγκυρία.

- Πρόσφατα ο πρωθυπουργός άσκησε δριμεία κριτική στη διακυβέρνηση Καραμανλή, λέγοντας πως στα ελληνοτουρκικά υπήρξε «μακάρια ακινησία». Υπήρχε όντως τέτοια ακινησία; Αποκηρύσσει η σημερινή ΝΔ τη διακυβέρνηση Κώστα Καραμανλή;

- Ο πρωθυπουργός σε καμία περίπτωση δεν αμφισβήτησε ούτε τις προθέσεις ούτε τον πατριωτισμό κανενός εκ των προκατόχων του. Πολλώ δε μάλλον πρώην πρωθυπουργών, τους οποίους έχει και ο ίδιος υπηρετήσει ως βουλευτής ή και ως υπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε μια άδικη κριτική στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, υπενθύμισε ότι στο παρελθόν, με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες και την ίδια ρητορική από την Τουρκία, δεν είχαν γίνει τόσες κινήσεις ουσίας όσες έχουν γίνει επί των ημερών του.

- Στις ευρωεκλογές καταγράψατε μια κακή επίδοση και μέχρι τώρα το έδαφος δεν έχει καλυφθεί. Τι πληρώνει η ΝΔ; Έγινε πολύ «κεντρώα»; Έχει φθαρεί από τα σκάνδαλα; Ή και τα δύο;

- Η ΝΔ στις ευρωεκλογές, ενώ πέτυχε καθαρή νίκη και ευρεία σε διαφορά, απείχε από την προηγούμενή της επίδοση, που ήταν και ο στόχος μας. Είδαμε μια μερίδα συμπολιτών μας να στρέφεται στην αποχή και λάβαμε το «μήνυμα» αυτής της κάλπης, με πρώτο τον πρωθυπουργό.

Στόχος είναι, μέχρι τις βουλευτικές εκλογές, ο κόσμος αυτός να πειστεί από το σύνολο των πολιτικών μας. Τα δύο τελευταία χρόνια γίνονται μεγάλα βήματα: μη κρατικά πανεπιστήμια, αναβάθμιση του ΕΣΥ, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, μείωση ανεργίας σε ιστορικό χαμηλό, αύξηση μισθών ως αντιστάθμισμα στην άνοδο των τιμών, επιστροφή του πλεονάσματος στους πολίτες με μόνιμα μέτρα, σημαντικές τομές στη Δικαιοσύνη, αναβάθμιση σχολείων, συνέργειες δημοσίων πανεπιστημίων με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

Δεν πανηγυρίζουμε, γιατί πολλοί συμπολίτες μας περνάνε ακόμη δύσκολα, αλλά ούτε και μηδενίζουμε τις επιτυχίες της χώρας. Κάποιες επιλογές, πράγματι, είχαν πολιτικό κόστος. Σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως από την επικοινωνιακή διαχείριση μερικών πολιτικών, πληγώσαμε ένα μέρος της κοινωνίας και οφείλουμε με τη στάση, τον λόγο μας, αλλά πρωτίστως έμπρακτα, με τις πολιτικές μας, να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη τους.

