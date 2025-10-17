Χρωματιστά τιμολόγια: Πώς θα διαλέξετε τι σας συμφέρει

Με την ανάρτηση των τιμών στην πλατφόρμα energycost.gr της ΡΑEEY, οι καταναλωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνουν τα τιμολόγια ανά χρώμα, αλλά και στο σύνολο τους και να βρίσκουν εύκολα και γρήγορα το φθηνότερο συμβόλαιο κάθε μήνα, γεγονός που διευκολύνει και τη «μετακόμιση» τους από πάροχο σε πάροχο.

Newsbomb

Χρωματιστά τιμολόγια: Πώς θα διαλέξετε τι σας συμφέρει
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι τιμές ρεύματος που προσφέρουν οι πάροχοι αναρτούνται κάθε μήνα σε συγκεκριμένες ημέρες και περιλαμβάνουν τις χρεώσεις για τα «πράσινα» τιμολόγια, που είναι υποχρεωτικά για όλους τους προμηθευτές, με κοινή φόρμουλα υπολογισμού, τα «μπλε» που είναι σταθερά και τα κίτρινα, τα οποία είναι τα κυμαινόμενα.

Παράλληλα, ο πίνακας περιλαμβάνει την πάγια χρέωση και την τελική τιμή προμήθειας του σχετικού μήνα, κατόπιν υπολογισμού τυχόν εκπτώσεων. Μάλιστα, για τη ενημέρωση των καταναλωτών, αναγράφεται η προϋπόθεση βάσει της οποίας χορηγείται η εκάστοτε έκπτωση.

Κάθε πότε ανακοινώνονται οι τιμές

  1. Οι τιμές των σταθερών «μπλε» τιμολογίων αναρτώνται την 1η ημέρα κάθε μήνα.
  2. Οι τιμές των ειδικών «πράσινων» τιμολογίων αναρτώνται έως την 5η ημέρα κάθε μήνα.
  3. Οι τιμές των κυμαινόμενων «κίτρινων» τιμολογίων αναρτώνται εντός δύο ημερών από την ημέρα που οριστικοποιούνται.

Αυτό σημαίνει πως:

Οι τιμές των «κίτρινων ex-ante» τιμολογίων, αυτά, των οποίων όλοι οι όροι τιμολόγησης ανακοινώνονται πριν τον μήνα κατανάλωσης ή το αργότερο την 1η μέρα του μήνα κατανάλωσης, αποτυπώνονται στον πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα.

Οι τιμές των «κίτρινων ex-post» τιμολογίων αναρτώνται στον πίνακα κατά μέγιστο δύο μήνες μετά τον μήνα εφαρμογής τους.

Δείτε το αφιέρωμα ενέργειας του Newsbomb.gr εδώ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Για νέα κατάθεση κλήθηκε ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη και η σύντροφός του

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Οι 6 τρόποι για να καταλάβεις ότι το κινητό σου έχει χακαριστεί

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία για καταζητούμενο πρώην πρύτανη που φέρεται να δραπέτευσε με ελληνικό διαβατήριο

15:58ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται από την αγορά τρόφιμο με την επωνυμία «Σταφιδοκέικ – The Cookie Masters»

15:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Βρούτσης για τα προβλήματα στο ΣΕΦ: «Ο Ολυμπιακός έχει την απόλυτη ευθύνη της επισκευής»

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Αφγανιστάν

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι φίλοι σου βγάζουν περισσότερα χρήματα; Γιατί το οικονομικό χάσμα στις παρέες είναι αιτία σύγκρουσης

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 44χρονου από τον 24ο όροφο του «Πύργου Απόλλων» – «Ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Η ποδηλατάδα του Ιρανού προέδρου στους άδειους δρόμους - Βίντεο

15:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε θα αναρτηθούν στο MyCar και τι αλλάζει με τα πρόστιμα

15:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Παπασταύρου με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας - Δείτε την κοινή πρόσκληση για την 6η Υπουργική Διάσκεψη του P-TEC που συνυπογράφουν

15:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Λούκα Βιλντόζα: Σοκάρει η κατάθεση της διασώστριας - «Με έπιασε από τον λαιμό και με σήκωσε»

15:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Επιστροφή Ζίβκοβιτς για ντέρμπι - Εκτός ο Παβλένκα

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Πλατεία Αγίας Ειρήνης: 31χρονος είχε εκπαιδεύσει ανήλικες να κλέβουν τσάντες - Πώς δρούσαν

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνήτης των ΗΠΑ κέρδισε 1.4 εκατομμύρια δολάρια παίζοντας μπλάκτζακ στο Λας Βέγκας

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Σπατάλη τροφίμων: Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» για το 2023 - Κάθε κάτοικος πέταξε 201 κιλά

14:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κομοτηνή: Σύλληψη 60χρονου στα σύνορα για παράνομη εισαγωγή εμβολίων ευλογιάς προβάτων

14:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Οριστικά χωρίς τρεις βασικούς κόντρα στον Άρη

14:54ΥΓΕΙΑ

Χοληστερόλη: Πέντε τροφές που μειώνουν την LDL σε 3 μήνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ποιος ήταν ο επιχειρηματίας και παράγοντας ποδοσφαίρου Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε με 3 σφαίρες μπροστά στα παιδιά του

15:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Λούκα Βιλντόζα: Σοκάρει η κατάθεση της διασώστριας - «Με έπιασε από τον λαιμό και με σήκωσε»

13:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο τσακωμός πριν τη διπλή δολοφονία - Το μυστηριώδες τηλεφώνημα στο Κολωνάκι μετά την εκτέλεση

12:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κρατά την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Τα μικροπλαστικά βρίσκονται παντού - Μπορείτε να κάνετε ένα απλό πράγμα για να τα αποφύγετε

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός άντρας που έπεσε από μπαλκόνι πύργου κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 44χρονου από τον 24ο όροφο του «Πύργου Απόλλων» – «Ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το πρώτο τηλεφώνημα του ανιψιού μετά τη δολοφονία του θείου του

14:54ΥΓΕΙΑ

Χοληστερόλη: Πέντε τροφές που μειώνουν την LDL σε 3 μήνες

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ξεκινά η δίκη για τη φρικτή δολοφονία της 12χρονης Λόλα - Βασανίστηκε μέχρι θανάτου

11:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ψέματα, κληρονομιές και μυστικά - Η αναπαράσταση λύνει το μυστήριο της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Ύποπτος ο γιος του

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία για καταζητούμενο πρώην πρύτανη που φέρεται να δραπέτευσε με ελληνικό διαβατήριο

20:44ΚΑΙΡΟΣ

Τα δύο πρόσωπα του καιρού: Έρχονται και βροχές και Άγιο-δημητριάτικο καλοκαιράκι

13:41WHAT THE FACT

Η θερμομόνωση είναι ήδη ξεπερασμένη - Η σκανδιναβική λύση για ζέστη και μεγάλη οικονομία

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι οι Ουσόλτσεφ - Η μυστηριώδης εξαφάνιση μιας οικογένειας στοιχειώνει τη Ρωσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ