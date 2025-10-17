Χρωματιστά τιμολόγια: Πώς θα διαλέξετε τι σας συμφέρει

Οι τιμές ρεύματος που προσφέρουν οι πάροχοι αναρτούνται κάθε μήνα σε συγκεκριμένες ημέρες και περιλαμβάνουν τις χρεώσεις για τα «πράσινα» τιμολόγια, που είναι υποχρεωτικά για όλους τους προμηθευτές, με κοινή φόρμουλα υπολογισμού, τα «μπλε» που είναι σταθερά και τα κίτρινα, τα οποία είναι τα κυμαινόμενα.

Παράλληλα, ο πίνακας περιλαμβάνει την πάγια χρέωση και την τελική τιμή προμήθειας του σχετικού μήνα, κατόπιν υπολογισμού τυχόν εκπτώσεων. Μάλιστα, για τη ενημέρωση των καταναλωτών, αναγράφεται η προϋπόθεση βάσει της οποίας χορηγείται η εκάστοτε έκπτωση.

Κάθε πότε ανακοινώνονται οι τιμές

Οι τιμές των σταθερών «μπλε» τιμολογίων αναρτώνται την 1η ημέρα κάθε μήνα. Οι τιμές των ειδικών «πράσινων» τιμολογίων αναρτώνται έως την 5η ημέρα κάθε μήνα. Οι τιμές των κυμαινόμενων «κίτρινων» τιμολογίων αναρτώνται εντός δύο ημερών από την ημέρα που οριστικοποιούνται.

Αυτό σημαίνει πως:

Οι τιμές των «κίτρινων ex-ante» τιμολογίων, αυτά, των οποίων όλοι οι όροι τιμολόγησης ανακοινώνονται πριν τον μήνα κατανάλωσης ή το αργότερο την 1η μέρα του μήνα κατανάλωσης, αποτυπώνονται στον πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα.

Οι τιμές των «κίτρινων ex-post» τιμολογίων αναρτώνται στον πίνακα κατά μέγιστο δύο μήνες μετά τον μήνα εφαρμογής τους.

