Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου - Το βίντεο από το γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιανουαρίου, ωστόσο οι συνάδελφοί του ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν τον ξαφνικό χαμό του. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, το μεσημέρι της Τρίτης, συγκίνησε με το μήνυμά του στα social media.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 βρέθηκε στα γραφεία του σταθμού, για το καθιερωμένο μοντάζ των συνεντεύξεων στο «The 2Night Show», και έδειξε στους ακολούθους του πως λίγα μέτρα παραδίπλα υπάρχει ακόμα το γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη.

«Ένιωσα την ανάγκη να κάνω αυτό το βίντεο σήμερα. Είμαστε εδώ στο μοντάζ, αυτός είναι ο διάδρομος, θα κάνω ακριβώς 8 βήματα και θα βρεθώ εδώ. “Καλημέρα Ελλάδα”. Αυτό εδώ ήταν το γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη, είναι το κλειδί πάνω στην πόρτα και το γραφείο του εδώ με τα λουλούδια και τις φωτογραφίες του. Κάθε μέρα περνάει από το μυαλό μου, πολύ δύσκολο», αναφέρει στο βίντεό του ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και καταλήγει: «Τόσα χρόνια αυτά τα μέτρα μας ένωναν. Πολύ δύσκολο».

Δείτε την ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου: