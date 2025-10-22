Ριάνα: Πώς έχασε το αστρονομικό ποσό των 36 εκατ. δολαρίων

Η Ριάνα έχασε το εντυπωσιακό ποσό των 36 εκατομμυρίων δολαρίων από μια αποτυχημένη επιχείρηση μόδας με την Louis Vuitton, σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής εταιρείας της, Denim UK Holdings. Η 37χρονη Αμερικανίδα ποπ σταρ λάνσαρε τη σειρά ρούχων Fenty το 2019 σε συνεργασία με την γαλλική μάρκα ειδών , αλλά η εταιρεία απέτυχε και έκλεισε το 2021 λόγω της πανδημίας.

Λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών κατά τη διάρκεια της Covid, η σχεδιάστρια Ριάνα δεν μπορούσε να δει το ατελιέ στο Παρίσι ή να πάει στους ιταλικούς οίκους μόδας που κατασκευάζουν τα προϊόντα, ανέφεραν δημοσιεύματα της εποχής. Όταν ξεκίνησε την επιχείρηση, αποκαλύφθηκε ότι η Ριάνα είχε επενδύσει 34,86 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η μητρική εταιρεία της Louis Vuitton, LVMH, έβαλε 34,88 εκατομμύρια δολάρια

Η γαλλική επιχείρηση είχε την εμπορική επωνυμία Project Loud France, σε μια αναφορά στο πέμπτο άλμπουμ της με τίτλο Loud. Η ποπ σταρ η οποία έχει εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων - επένδυσε τα χρήματα μέσω της Denim UK Holdings και έγινε μέτοχος με ποσοστό 49,99%.

Το 2021, η Ριάνα και η LVMH αποφάσισαν από κοινού να κλείσουν την επιχείρηση μόδας για να επικεντρωθούν στα καλλυντικά και τα εσώρουχα. Μια κοινή δήλωση εκείνη την εποχή ανέφερε: «Η LVMH και η Ριάνα επιβεβαιώνουν τη φιλοδοξία τους να επικεντρωθούν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του οικοσυστήματος Fenty, εστιάζοντας στα καλλυντικά, την περιποίηση δέρματος και τα εσώρουχα».

Η Fenty - που πήρε το όνομά της από το πλήρες όνομα της δημιουργού της επιτυχίας Umbrella, Robyn Rihanna Fenty - προοριζόταν να βασιστεί στην κοινή επιχείρηση καλλυντικών της τραγουδίστριας με την LVMH, με μια πλήρη γκάμα ρούχων, παπουτσιών και αξεσουάρ. Αλλά η σειρά ήταν ακριβή - σχεδόν 1.000 δολάρια για ένα τζιν μπουφάν με επένδυση και 810 δολάρια για ένα φόρεμα με κορσέ - και δεν κατάφερε να δημιουργήσει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον όσο οι άλλες σειρές της.

Η ετικέτα ρούχων Fenty ήταν προσαρμοσμένη στην αγορά υψηλής ποιότητας, ενώ τα Fenty Beauty και Savage X Fenty ήταν πιο προσιτά. Το εγχείρημα καλύφθηκε από όλα τα κορυφαία περιοδικά μόδας, συμπεριλαμβανομένης της Vogue, η οποία έγραψε με ενθουσιασμό τον Μάιο του 2019: «Η αναμονή για την πρώτη ματιά στην ετικέτα μόδας της Ριάνα που υποστηρίζεται από την LVMH, τελείωσε επιτέλους».

«Ο νέος πολυτελής οίκος Fenty, ο οποίος θα περιλαμβάνει έτοιμα ενδύματα, παπούτσια και αξεσουάρ, θα παρουσιαστεί επίσημα στο Παρίσι». Η ίδια η Ριάνα δήλωσε σε δελτίο τύπου εκείνη την εποχή: «Οι γυναίκες είναι δυνάμεις αυτής της γης. Είμαστε πολύπλευρες, πολύπλοκες, ευάλωτες αλλά και αλεξίσφαιρες, και η Fenty μιλάει για όλες τις περιπλοκές μας.

Από τότε που ξεκίνησε την καριέρα της ως τραγουδίστρια, η Ριάνα έχει καθιερωθεί στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς με τις επιτυχημένες σειρές εσωρούχων και μακιγιάζ της. Το 2022 έγραψε ιστορία όταν έγινε η νεότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχος της Αμερικής σε ηλικία 34 ετών.

Εκθρόνισε την επίσης διάσημη Κιμ Καρντάσιαν, τότε 41 ετών, για να κερδίσει τον τίτλο, αφού συγκέντρωσε μια εντυπωσιακή καθαρή περιουσία 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω των πολλών επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Η εκπληκτική οικονομική της επιτυχία αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά νωρίτερα εκείνο το έτος, όταν συμπεριλήφθηκε στην ετήσια λίστα του Forbes με τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες της Αμερικής, στην οποία κατατάχθηκε 21η.

Η τραγουδίστρια του "Better Have My Money" ήταν η μόνη γυναίκα κάτω των 40 ετών που συμμετείχε στη λίστα. Γεννημένη στα νησιά Μπαρμπάντος, ανακαλύφθηκε το 2003 στην πατρίδα της από τον Αμερικανό παραγωγό δίσκων Evan Rogers, ο οποίος έστειλε το demo της στην Def Jam Recordings. Τελικά έπεσε στα χέρια του προέδρου των Def Jam, Jay-Z, ο οποίος την κάλεσε να εμφανιστεί και αμέσως ερωτεύτηκε τη Ριάνα. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Στη συνέχεια έγινε μια από τις καλλιτέχνιδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών - έχοντας πουλήσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως για τις επιτυχίες της όπως Pon de Replay, Umbrella, SOS, Unfaithful, Good Girl Gone Bad και Don't Stop the Music.

Η Ριάνα πρωταγωνίστησε επίσης σε μερικές ταινίες και έγινε ένα μεγάλο όνομα στη βιομηχανία της μόδας χάρη στις συνεργασίες της με μάρκες όπως οι Armani, Dior και Puma. Διακόψε την μουσική της καριέρα το 2017 για να επικεντρωθεί στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, λανσάροντας την Fenty Beauty - η οποία περιλαμβάνει προϊόντα όπως foundation, highlighter, bronzer, ρουζ και lip gloss, και ξεπέρασε σε πωλήσεις άλλες μάρκες καλλυντικών διασημοτήτων όπως η Kylie Cosmetics και η KKW Beauty.

Ένα χρόνο αργότερα, επέκτεινε την εταιρεία με την μάρκα εσωρούχων Savage X Fenty, η οποία πουλάει εσώρουχα που διατίθενται σε ποικιλία μεγεθών για να ταιριάζουν σε κάθε σωματότυπο. Η Ριάνα διαχειρίζεται την αυτοκρατορία της ενώ παράλληλα επεκτείνει την οικογένειά της - πρόσφατα καλωσόρισε το τρίτο της παιδί με τον ράπερ A$AP Rocky. Ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης της Rocki Irish Mayers τον περασμένο μήνα. Έχει αποκτήσει επίσης δυο γιούς, τους RZA, τριών ετών, και Riot, δύο ετών.