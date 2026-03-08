Επίσκεψη Γεωργιάδη στον «Ερυθρό Σταυρό» για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - Μοίρασε τριαντάφυλλα

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ερυθρός Σταυρός» βρέθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Συνοδευόμενος από τη Γενική Γραμματέα, Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, και τον Πρόεδρο του ΕΕΣ, Αντώνη Αυγερινό, ο υπουργός επισκέφθηκε το νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της εφημερίας του για να τιμήσει τις γυναίκες που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» της υγείας.

Προχωρώντας σε μια συμβολική κίνηση, η ηγεσία του υπουργείου μοίρασε λουλούδια σε εργαζόμενες, ασθενείς και συνοδούς, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την καθημερινή προσφορά της γυναίκας στην κοινωνία και την οικογένεια.

«Τις γυναίκες τις σεβόμαστε, τις φροντίζουμε και εκτιμούμε όσα κάνουν για εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης σε μήνυμά του στα social media.

«Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Τις γυναίκες τις σεβόμαστε, τις φροντίζουμε όσο μπορούμε, όπως μας φροντίζουν και αυτές, τις προστατεύουμε, δεν τις φερόμαστε ποτέ άσχημα και εκτιμούμε όσα κάνουν για μας. Με την ευκαιρία αυτής της εορτής, μαζί με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Βιδλιρίδου και τον Πρόεδρο του ΕΕΣ κ. Αυγερινό επισκεφθήκαμε το Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, που σήμερα εφημερεύει και μοιράσαμε στις κυρίες, εργαζόμενες, ασθενείς και συνοδούς από ένα λουλούδι ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Χρόνια Πολλά σε όλες τις γυναίκες σας αγαπάμε!»

