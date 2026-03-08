Το βίντεο της Finos Film για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - Οι μεγάλες πρωταγωνίστριες

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί την ιδανική αφορμή για μια αναδρομή στις γυναικείες μορφές που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στον ελληνικό κινηματογράφο μέσα από τις παραγωγές της Finos Film.

Στο βίντεο παρουσιάζονται σκηνές από αγαπημένες ταινίες της Finos Film και εμφανίζονται πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Τζένη Καρέζη, η Ρένα Βλαχοπούλου και η Μάρθα Καραγιάννη.