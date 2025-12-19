Μακελειό στην Αυστραλία: Σέρφερ και κολυμβητές σχημάτισαν «κύκλο ζωής» στον ωκεανό

Εκατοντάδες σέρφερ και θαμώνες της παραλίας επέστρεψαν στα νερά του Μπόνταϊ για να αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς της μαζικής ένοπλης επίθεσης της Κυριακής. Η πιο διάσημη παραλία της Αυστραλίας άνοιξε σταδιακά ξανά, αφότου ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Χανουκά, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους.

Την Πέμπτη (18/12) οι ναυαγοσώστες ύψωσαν τις πρώτες κόκκινες και κίτρινες σημαίες, σηματοδοτώντας ότι η ακτή άρχισε να λειτουργεί ξανά. Το πάρκο και η γέφυρα όπου έλαβε χώρα η σφαγή άνοιξαν επίσης ξανά για το κοινό , καθώς η αστυνομία ολοκλήρωσε την εγκληματολογική εξέταση του τόπου.

Το πρωί της Παρασκευής, μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σημείο της σφαγής, σέρφερ, paddleboarders και άλλοι συγκεντρώθηκαν στις ακτές σε μια ένδειξη αλληλεγγύης. «Είναι απλά πανέμορφο», δήλωσε στο ABC ο συνδιευθύνων σύμβουλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Αυστραλιανής Εβραϊκής Ομοσπονδίας, Άλεξ Ρίβτσιν.

«Είναι μια υπέροχη μέρα και βλέπεις αυτό το σκηνικό - έχω ξαναδεί βουτιές με κουπί, αλλά ποτέ τέτοιου μεγέθους.» Πλάνα από drone έδειχναν έναν τεράστιο κύκλο κολυμβητών και σέρφερ στον ωκεανό, να ξεκουράζονται στα απαλά κύματα, τιμώντας τα θύματα.

Ήταν η τελευταία απάντηση στο ξέσπασμα θλίψης, το οποίο συνοδεύτηκε επίσης από ένα κύμα δημόσιας υποστήριξης. Περισσότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια έχουν δωρηθεί σε διάφορες δράσεις συγκέντρωσης χρημάτων, με περισσότερες από 70.000 δωρεές από ανθρώπους σε περισσότερες από 60 χώρες να έχουν γίνει σε επαληθευμένες σελίδες για τα θύματα, ανέφερε το GoFundMe.

Αυτό περιλαμβάνει 2,5 εκατομμύρια δολάρια για τον ήρωα των Μπόνταϊ Άχμεντ αλ-Αχμέντ, ο οποίος απέσπασε ένα πυροβόλο όπλο από έναν από τους ένοπλους προτού πυροβοληθεί δύο φορές στο χέρι. «Το αξίζω;» ρώτησε, καθώς του παρουσίασαν την επιταγή. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προέτρεψε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να «σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλον, όλοι οι άνθρωποι και να ξεχάσουν όλα τα κακά... να συνεχίσουν να σώζουν ζωές».

Η Ένωση Αστυνομικών της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει επίσης οργανώσει εκκλήσεις για τους δύο αστυνομικούς που τραυματίστηκαν στην επίθεση, συμπεριλαμβανομένου ενός που θα μπορούσε να χάσει οριστικά την όρασή του, οι οποίες έχουν φτάσει τα 750.000 δολάρια. Περισσότερες από 25.000 αιμοδοσίες έχουν γίνει μετά την έκκληση για βοήθεια από την Lifeblood μετά την επίθεση. Περίπου 90.000 ραντεβού για αιμοδοσία έχουν κλείσει σε όλη την Αυστραλία, σε μια επίδειξη υποστήριξης που σπάει τα ρεκόρ.

