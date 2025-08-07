Πούτιν για συνάντηση με Ζελένσκι: «Ναι μεν αλλά...» - Στα ΗΑΕ το κρίσιμο ραντεβού με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν συνομιλούν κατά τη διάρκεια της οικογενειακής φωτογράφησης στη Σύνοδο Κορυφής του APEC στο Ντανάγκ του Βιετνάμ, το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ελπίζει να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πιθανώς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η επιβεβαίωση για το κρίσιμο ραντεβου ήρθε την παραμονή της εκπνοής της προθεσμίας που έθεσε ο Λευκός Οίκος στη Μόσχα να δείξει πρόοδο προς τον τερματισμό του τριετούς πολέμου στην Ουκρανία.

Ο σύμβουλος εξωτερικών υποθέσεων του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι μια Σύνοδος Κορυφής θα μπορούσε ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα σε έναν τόπο που έχει αποφασιστεί «κατ' αρχήν».

Ο Ουσακόφ απέρριψε την πιθανότητα να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάτι που ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ θα ήθελε να εξετάσει. Ο Πούτιν απέρριψε προηγούμενες προσφορές του Ζελένσκι για μια συνάντηση για να επιτευχθεί μια σημαντική πρόοδος.

«Προτείνουμε, καταρχάς, να επικεντρωθούμε στην προετοιμασία μιας διμερούς συνάντησης με τον Τραμπ και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή η συνάντηση να είναι επιτυχημένη και παραγωγική», δήλωσε ο Ουσακόφ, προσθέτοντας ότι η πρόταση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, για μια συνάντηση με τον ηγέτη της Ουκρανίας «δεν συζητήθηκε συγκεκριμένα».

Η συνάντηση θα είναι η πρώτη σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας από το 2021, όταν ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με τον Πούτιν στη Γενεύη. Θα αποτελέσει ένα σημαντικό ορόσημο προς την προσπάθεια του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, αν και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα σταματήσει τις μάχες, καθώς η Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν σε μεγάλη απόσταση ως προς τους όρους τους για ειρήνη.

Η επόμενη εβδομάδα είναι η ημερομηνία-στόχος για μια σύνοδο κορυφής, δήλωσε ο Ουσακόφ, σημειώνοντας ότι τέτοιες εκδηλώσεις απαιτούν χρόνο για να οργανωθούν και δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία ημερομηνία. Ο πιθανός τόπος θα ανακοινωθεί «λίγο αργότερα», είπε.

Μήνες προσπαθειών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν έχουν αποφέρει καμία πρόοδο στην αναχαίτιση της εισβολής της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα. Ο πόλεμος έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες και από τις δύο πλευρές, καθώς και περισσότερους από 12.000 Ουκρανούς πολίτες, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Δυτικοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει τον Πούτιν ότι καθυστερεί τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για να δώσει στις ρωσικές δυνάμεις χρόνο να καταλάβουν περισσότερη ουκρανική γη. Ο Πούτιν προηγουμένως δεν έχει προσφέρει καμία παραχώρηση και θα δεχτεί μόνο μια διευθέτηση με τους δικούς του όρους.

Μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ για τον πόλεμο θα αποτελούσε μια απόκλιση από την πολιτική της κυβέρνησης Μπάιντεν «τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία» - μια βασική απαίτηση από το Κίεβο.

Στην αρχή της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ ήταν διαλλακτικός απέναντι στον Πούτιν, για τον οποίο έχει δείξει εδώ και καιρό θαυμασμό, και μάλιστα επανέλαβε ορισμένα από τα σημεία που είχε αναφέρει για τον πόλεμο. Αλλά πρόσφατα εξέφρασε αυξανόμενη αγανάκτησή του με τον Πούτιν, επικρίνοντας τον ηγέτη του Κρεμλίνου για την άκαμπτη στάση του στις ειρηνευτικές προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, και απείλησε τη Μόσχα με νέες κυρώσεις.

Πούτιν: «Δεν είμαι ενάντια στη συνάντηση με τον Ζελένσκι, αλλά...»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε την ανακοίνωση στο Κρεμλίνο μετά τη συνάντησή του με τον Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, τον πρόεδρο των ΗΑΕ. Μιλώντας για την επικείμενη συνάντηση μεταξύ του ίδιου και του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι το ενδιαφέρον για τη σύνοδο κορυφής ήταν «αμοιβαίο» και ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) είναι ένα από τα κατάλληλα μέρη για να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ζελένσκι, ο ηγέτης του Κρεμλίνου πρόσθεσε: «Έχω ήδη πει πολλές φορές ότι δεν έχω τίποτα εναντίον μίας συνάντησης γενικά, είναι πιθανή. Αλλά πρέπει να δημιουργηθούν ορισμένες προϋποθέσεις για αυτό. Δυστυχώς, όμως, είμαστε ακόμη μακριά από τη δημιουργία τέτοιων συνθηκών».

Επαφές Ζελένσκι με τους Ευρωπαίους

Συνεχίζοντας τις συνομιλίες του με Ευρωπαίους ηγέτες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν. «Δεν υπάρχει σαφής δημόσια αντίδραση από τη Ρωσία στα σχέδια τερματισμού του πολέμου», είπε μετά την κλήση με τον Μακρόν.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της «συντονίζουν τις θέσεις τους» καθώς «βλέπουν την ανάγκη για μια κοινή ευρωπαϊκή άποψη σε βασικά ζητήματα ασφάλειας για την Ευρώπη». «Παραμένουμε ενήμεροι για την ανάγκη μιας πραγματικής εκεχειρίας». Είχε προηγηθεί η συνομιλία του με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Η Ευρώπη πρέπει να συμμετάσχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, είπε ο Ζελένσκι μετά τη συνομιλία με τον Μερτς. Οι δύο ηγέτες πρόσθεσε «συμμερίζονται την άποψη ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό με μια αξιοπρεπή ειρήνη και οι παράμετροι του τερματισμού αυτού του πολέμου θα διαμορφώσουν το τοπίο ασφάλειας της Ευρώπης για τις επόμενες δεκαετίες».

Επέμενε ότι με την Ουκρανία να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης και να βρίσκεται στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ, «η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχει στις σχετικές διαδικασίες» για τον τερματισμό του πολέμου.

Ξεχωριστά, ο Ζελένσκι φάνηκε να ασκεί μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία να συμφωνήσει σε μια τριμερή συνάντηση ηγετών, λέγοντας: «Χθες, συζητήθηκαν επίσης διάφορες πιθανές μορφές συναντήσεων σε επίπεδο ηγετών για την επίτευξη ειρήνης - δύο διμερείς και μία τριμερής. Η Ουκρανία δεν φοβάται τις συναντήσεις και αναμένει την ίδια γενναία προσέγγιση από τη ρωσική πλευρά. Ήρθε η ώρα να τερματίσουμε τον πόλεμο».

Και η Τουρκία πιθανός μεσολαβητής

Το ενδεχόμενο οτι ο Πούτιν και ο Τραμπ θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για την Ουκρανία χωρίς κανέναν άλλον στην αίθουσα προκαλεί ανησυχία στο Κίεβο και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ζητήσει άμεσες συζητήσεις με τον Πούτιν, με διαμεσολαβητή είτε τον Τραμπ είτε τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Πούτιν έχει μέχρι στιγμής απορρίψει το ενδεχόμενο, υπονοώντας ότι οι ομάδες διαπραγμάτευσης κατώτερου επιπέδου θα πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε συμφωνία. Ωστόσο, έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος σε μια σειρά άμεσων συνομιλιών στην Τουρκία, με τη Μόσχα να στέλνει μια μικρότερη αντιπροσωπεία και να μην φαίνεται έτοιμη για πραγματικές συνομιλίες.

Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα πού θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν, αλλά οι πιο πιθανές επιλογές είναι η Τουρκία ή η Μέση Ανατολή. Ο Ουσακόφ είπε ότι μια τοποθεσία έχει ήδη αποφασιστεί, αλλά αρνήθηκε να την κατονομάσει.

