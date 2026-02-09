ΗΠΑ: Κατέσχεσαν κι άλλο ρωσικό δεξαμενόπλοιο έπειτα από καταδίωξη 10.000 μιλίων - Βίντεο

Η καταδίωξη διήρκησε εβδομάδες, ξεκίνησε από την Καραϊβική και ολοκληρώθηκε στον Ινδικό Ωκεανό 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

ΗΠΑ: Κατέσχεσαν κι άλλο ρωσικό δεξαμενόπλοιο έπειτα από καταδίωξη 10.000 μιλίων - Βίντεο
Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν άλλο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο του σκιώδους στόλου.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, το δεξαμενόπλοιο Aquila II παραβίασε την καραντίνα για τα πλοία, η οποία επιβλήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ στην Καραϊβική.

Το πλοίο προσπάθησε να διαφύγει από τις αρχές και οι αμερικανικές δυνάμεις το κυνήγησαν από την Καραϊβική μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό μετά από καταδίωξη 10.000 μιλίων.

Πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση

Οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν και επιβιβάστηκαν στο πετρελαιοφόρο Aquila II, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις, στον Ινδικό Ωκεανό, ολοκληρώνοντας μια καταδίωξη που διήρκεσε εβδομάδες, ξεκίνησε στην Καραϊβική και κάλυψε περισσότερα από 10.000 ναυτικά μίλια.

Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή ευθύνης της Αμερικανικής Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού, αποτελεί μία από τις μακροβιότερες θαλάσσιες επιχειρήσεις επιβολής του νόμου που συνδέονται με την επέκταση των μέτρων καταστολής της Ουάσιγκτον κατά του σκιώδους στόλου της Ρωσίας και της Βενεζουέλας. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το πλοίο παρακολουθήθηκε σε πολλαπλές ωκεάνιες λεκάνες μετά την αναχώρησή του από τα ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα νωρίτερα φέτος.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι περιέγραψαν την κατάσχεση ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας επιβολής κυρώσεων και αποτροπής της διακίνησης πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις στις παγκόσμιες αγορές, ακόμη και μακριά από το Δυτικό Ημισφαίριο.

«Το υπουργείο Πολέμου εντόπισε και καταδίωξε αυτό το πλοίο από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό», ανέφερε το υπουργείο Πολέμου σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Κανένα άλλο έθνος στον πλανήτη Γη δεν έχει την ικανότητα να επιβάλλει τη βούλησή του σε οποιονδήποτε τομέα. Στη στεριά, στον αέρα ή στη θάλασσα, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας θα σας βρουν και θα αποδώσουν δικαιοσύνη. Θα εξαντλήσετε τα καύσιμά σας πολύ πριν μας ξεφύγετε».


Πλοίο του σκιώδους Στόλου

Το δεξαμενόπλοιο Aquila II (IMO 9281152) χαρακτηρίστηκε από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ στις 10 Ιανουαρίου 2025 ως δεσμευμένη περιουσία που συνδέεται με τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Το υπουργείο Οικονομικών αναγνώρισε το πλοίο ως ιδιοκτησία της Sunne Co Limited, μιας εταιρείας που έχει υποβληθεί σε κυρώσεις βάσει του Εκτελεστικού Διατάγματος 14024.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών TankerTrackers.com, το πλοίο αναχώρησε από τη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου με το ψευδώνυμο Cape Balder και μερικώς φορτωμένο με αργό πετρέλαιο.

