Ολυμπιακός / Όμιλος Ξυνή - ΑΕΚ 33-29: Με ξέσπασμα στο τέλος κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας

Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν της κατόχου του τίτλου στο κλειστό του Καματερού.

Ο Ολυμπιακός διατήρησε το απόλυτο σε τελικούς Κυπέλλου, καθώς έκανε το «4 στα 4», σηκώνοντας το τρόπαιο μετά το 2018, το 2019 και το 2023.

Παράλληλα, η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι νίκησε για δεύτερη φορά φέτος την ΑΕΚ σε έναν τελικό (σ.σ. ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή είχε επικρατήσει 24-23 του «Δικεφάλου» στο 5ο Σούπερ Καπ, το οποίο διεξήχθη στις 15 Σεπτεμβρίου στο κλειστό του Καματερού, και είχε πάρει τον πρώτο τίτλο της σεζόν), με τον Ιταλό προπονητή να κατακτά για πρώτη φορά στην καριέρα του το Κύπελλο Ελλάδας.

Η ΑΕΚ πήρε δύο φορές προβάδισμα τριών τερμάτων στο πρώτο μέρος (7-4 στο 12’ και 9-6 στο 16’), αλλά ο Ολυμπιακός ισοφάρισε 10-10 στο 20’, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με τον «Δικέφαλο» μπροστά στο σκορ με 16-15.

Η «Ένωση» βρέθηκε εκ νέου στο +3 (21-18 στο 37’ και 22-19 στο 40’), ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» όχι μόνο ισοφάρισαν 22-22 στο 43’, αλλά κι απέκτησαν προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων (31-27) στο 56’, με αποτέλεσμα να «κλειδώσουν» ουσιαστικά τη νίκη και το τρόπαιο. Ο Κουν έδωσε «αέρα» πέντε γκολ στον Ολυμπιακό (33-28) στο 58’ και η ΑΕΚ δεν είχε πια χρόνο για την ανατροπή...