Μητσοτάκης: «Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά, έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη»

Snapshot Το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη.

Η παραλαβή των τρένων αποτελεί αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδος

Ιταλίας για επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Τα νέα τρένα θα βελτιώσουν σημαντικά τα δρομολόγια στον άξονα Αθήνας

Θεσσαλονίκης.

Είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας για αυξημένη ασφάλεια.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Snapshot powered by AI

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο πρώτος από τους συνολικά εικοσιπέντε υπερσύγχρονους υβριδικούς συρμούς που πρόκειται να ενταχθούν στο δυναμικό του ελληνικού σιδηροδρόμου, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συγκεκριμένη άφιξη είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδος και Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο, η οποία στοχεύει στην ουσιαστική αναβάθμιση των εγχώριων μεταφορικών υποδομών.

Την είδηση γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, επισημαίνοντας πως η προσθήκη της νέας γενιάς τρένων πρόκειται να βελτιώσει κατακόρυφα τη συγκοινωνία στον κεντρικό άξονα της χώρας.

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Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Το πρώτο νέο τρένο από τα εικοσιπέντε που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό άξονα μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδος και Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος μας είναι απλός. Ένας σιδηρόδρομος τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για αυτό».

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