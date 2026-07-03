Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: Δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ

Snapshot Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την 3ετία, που όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου, και οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος.

Οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά.

Σε περίπτωση ύπαρξης δύο εθνικών συντάξεων, αυτές διατηρούνται κανονικά.

Η ρύθμιση βασίζεται στην οικονομική πολιτική και τη διαχείριση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, που επέφερε υπέρβαση στόχων στο ασφαλιστικό σύστημα το πρώτο τετράμηνο του 2026.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει την παρέμβαση ως μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης για την ικανοποίηση χρόνιων αναγκών των πολιτών. Snapshot powered by AI

Απαντήσεις στα θέματα που αφορούν στις συντάξεις χηρείας, έπειτα και από την ρύθμιση της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, έδωσε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

Γυρίζοντας όλη την Ελλάδα και σχεδόν σε κάθε συζήτησή μου, ιδίως με γυναίκες, ένα ζήτημα επανερχόταν συνεχώς: πώς θα προστατευτούν οι συντάξεις χηρείας και αν θα μειωθούν με βάση τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα υπάρξουν αναδρομικές επιβαρύνσεις. Και τι θα συμβεί αν κάποια ή κάποιος λαμβάνει δύο συντάξεις, έχοντας ήδη οργανώσει τη ζωή του. Ένα πρόβλημα που αφορά πάνω από 150.000 πολίτες.

Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε, σήμερα. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την 3ετία, στο 35% όπως όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου. Έτσι, όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος. Δεν θα χρειαστεί, επίσης, να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ αν υπάρχουν δύο εθνικές συντάξεις αυτές διατηρούνται κανονικά.

Πρόκειται για μία ακόμη παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική, αλλά και τη σωστή διαχείριση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων. Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, ότι μόνο στο πρώτο τετράμηνο του 2026 το ασφαλιστικό σύστημα ξεπέρασε τους στόχους του μεσοπρόθεσμου, με ωφέλεια 517.000.000 για το ασφαλιστικό σύστημα, μέσω της γενναίας εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Να, λοιπόν, πώς οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία, ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν. Και να γιατί αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύεται η μόνη δύναμη η οποία με σχέδιο και ορατό έργο στέκεται δίπλα στον πολίτη. Κλείνοντας παλαιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγοντας νέους ορίζοντες στο αύριο. Συνεχίζουμε!

Τι προβλέπεται στη νέα ρύθμιση

Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χηρείας μετά την τριετία βάζει η νέα ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας, με τους δικαιούχους να διατηρούν το 70% της σύνταξης του θανόντος και να απαλλάσσονται από την επιστροφή αναδρομικών.

Οι βασικές κατηγορίες δικαιούχων είναι δύο:

– Περισσότερες από 200.000 χήρες και χήροι δεν θα δουν τη σύνταξη να μειώνεται μετά την πάροδο της τριετίας.

– Περισσότεροι από 50.000 δικαιούχοι που είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο προηγούμενο επίπεδο.

Η νέα διάταξη προβλέπει ότι:

– Καταργείται η μείωση της σύνταξης χηρείας μετά την τριετία.

Όλοι οι δικαιούχοι θα εξακολουθούν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και όχι το 35%.

– Διαγράφονται τυχόν αναδρομικές απαιτήσεις.

– Συνεχίζεται η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων όταν αυτές προκύπτουν από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα.

Η ρύθμιση αφορά όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου με βάση το καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016).

Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται:

– δικαιούχοι που είχαν συμπληρώσει ή πρόκειται να συμπληρώσουν την τριετία.

– Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της σύνταξης.

– Όσοι κινδύνευαν να τους ζητηθούν αναδρομικά.

– Όσοι λαμβάνουν προσωπική σύνταξη και σύνταξη χηρείας.

Παραδείγματα

Συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη χηρείας 700 ευρώ. Μέχρι σήμερα, μετά την τριετία υπήρχε ο κίνδυνος να μειωθεί στα 350 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, θα συνεχίσει να λαμβάνει 700 ευρώ.

Ακόμη, σε δικαιούχο του οποίου η σύνταξη είχε ήδη μειωθεί από 700 σε 350 ευρώ, με τη νέα διάταξη η σύνταξη επανέρχεται στα 700 ευρώ.

Αναδρομικά

Δικαιούχος που δεν είχε ακόμη υποστεί την περικοπή, αλλά υπήρχε ο κίνδυνος να του ζητηθούν αναδρομικά, με τη νέα ρύθμιση δεν θα οφείλει κανένα ποσό.

Δύο εθνικές συντάξεις

Συνταξιούχος που λαμβάνει τη δική του σύνταξη και χηρείας, θα εξακολουθήσει να λαμβάνει δύο εθνικές συντάξεις, εφόσον προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα.

Σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, η παρέμβαση πραγματοποιείται καθώς υπάρχει υπέρβαση κατά 517 εκατ. ευρώ στα έσοδα του υπουργείου, στο α’ τετράμηνο (Ιανουάριος – Απρίλιος), εξαιτίας της χρήσης της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η υπέρβαση προκύπτει σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.

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